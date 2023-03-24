Комфортный маршрут? Построим

В Риддере планируют возвести современный горнолыжный комплекс, который станет точкой притяжения туристов как из других регионов страны, так и из-за рубежа. В этом году начнётся работа по разработке проектно-сметной документации.

В Региональной службе коммуникаций состоялась пресс-конференция, на которой аким Риддера Дмитрий Горьковой традиционно рассказал о социально-экономических показателях горняцкого города за прошлый год, дальнейших перспективах, а также ответил на актуальные вопросы по всем сферам.

Как отметил Дмитрий Горьковой, в целом положительная динамика наблюдается практически по всем индикаторам. В этом году планируется продолжить реализацию проектов, направленных на дальнейшее улучшение качества жизни горожан.

Напомним, на одном из совещаний аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поручил разработать программу развития Риддера. В неё войдут социальные, инфраструктурные и туристические объекты. Так, уже в этом году планируется начать в моногороде строительство двух школ: на 600 мест со смешанным языком обучения и на 300 мест – с государственным, больничного комплекса на 140 пациентов, а также завершить строительство поликлиники на 500 посещений в день.

Ни для кого не секрет, что окрестности Риддера привлекают большое количество туристов. Причём не только из нашей страны, но и зарубежных. Аким города подробно рассказал о перспективах развития в этом направлении.

Официально зарегистрировано и функционирует 34 туристических объекта. Что касается новых проектов, то планируется начать строительство нового туристического объекта «Анатау». Предполагается, что это будет центр круглогодичного туризма и профессионального спорта в Средней Азии.

Стоит отметить, что уже подобран участок, где начнётся строительство. Это район равнины Проходной белок, расположенной на высоте 1860 метров над уровнем моря.

– Мы уже нашли специалистов по проектированию горнолыжных баз, – пояснил Дмитрий Горьковой. – В апреле они приедут в Риддер, и мы начнём работу. Горнолыжный курорт позволит создать хорошую тренировочную базу по зимним видам спорта для спортсменов любого уровня, площадку для проведения соревнований вплоть до международных, и место для занятия активными видами туризма и отдыха как жителей региона, так и его гостей.

Также ведётся работа над проектом по строительству новой дороги Усть-Каменогорск – Тарханка – Топиха – Черемшанка – Риддер, которая значительно сократит расстояние до города. Это в свою очередь положительно скажется на туристическом потоке.

Когда наладят движение автобусов? Проблемный вопрос, который беспокоит жителей города на протяжении нескольких лет. В предыдущих номерах «Рудного Алтая» мы уже рассказывали об этом. На одной из отчётных встреч Дмитрий Горьковой сообщил, что ситуация возникла потому, что обслуживание городских маршрутов общественного транспорта является нерентабельным для частных пассажироперевозчиков из-за низкой стоимости оплаты за проезд. Поэтому было принято решение увеличить тариф за проезд с 90 до 130 тенге.

– Также мы сделали корректировку: убрали дублирующие маршруты и за счёт оптимизации добавили новые. На сегодняшний день ситуация выправляется, – сказал аким Риддера. – Помимо этого, есть желающие заниматься пассажирскими перевозками. Сейчас ведутся переговоры с заводом-изготовителем новых автобусов в Семее, они готовы приобрести 25 автобусов и участвовать во всех необходимых процедурах в тендерах. Опыт работы у этих людей есть. Планируем в августе-сентябре приступить к реализации этой задачи.

Александра Исаева

Фото Аяужан Утеулиновой

Риддер