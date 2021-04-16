Книжкины именины

Для всех читающих ребят Восточно-Казахстанской области наступил настоящий праздник – неделя детской и юношеской книги.

Книжный праздник берёт своё начало с далёкого 1943 года. Именно тогда первый раз хорошо знакомые по книжкам детские писатели и поэты встретились со своими маленькими читателями.

Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея Усть-Каменогорска продолжает добрую традицию празднования «книжкиных именин», только в новом формате, который современным читателям придётся по душе.

В рамках недели детской и юношеской книги всех желающих ждёт знакомство с новыми удивительными книгами, онлайн-встречи с писателями, поэтами, художниками-комексистами. Также они смогут поучаствовать в квест-играх и электронных викторинах. Совершенно новым направлением для ребят станет путешествие с помощью технологий виртуальной реальности, мастер-класс по рисованию песком и многое другое.

– Мероприятия в таком формате пробуждают интерес к чтению и развивают познавательные способности, – поделилась заведующая Детской центральной библиотекой Усть-Каменогорска Оксана Гаврюш. – Думаю, что читателям понравится наша задумка и они с удовольствием примут участие в различных встречах и викторинах.

Александра Исаева

Фото ЦБС им. О. Бокея