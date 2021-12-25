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Ключи к развитию экономики района

25.12.2021
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Курчумский район в ближайшем времени станет намного ближе и доступнее в связи со строительством мостового перехода через рукотворное Бухтарминское водохранилище. Это позволит в полной мере раскрыть потенциал приграничной территории, явится ключом к её богатым природным ресурсам. Вместе с тем даст импульс развитию самобытной культуры, традиций местного населения, наделённого многими талантами.

Драгоценной жемчужиной края является уникальное горное озеро Маркаколь, привлекающее восхищённые взгляды многочисленных гостей и туристов. Созерцание нетронутых уголков природы, помимо чисто эстетического удовольствия, вполне может приносить звонкую монету в связи с развитием экологического туризма. На него и на другие отрасли экономики делает акцент районный акимат, реализуя программы развития приграничных территорий.

Два ключевых события в социально-экономической, культурно-спортивной, духовной жизни района, которые вселили надежду в сердца и души людей, стали возможны в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Это начало строительства моста и комплексная программа развития ряда приграничных районов области. Об этом и многом другом подробно рассказал недавно на брифинге аким района Дулат Кажанов.

– В целом по основным экономическим показателям в районе по предварительным итогам 2021 года наблюдается положительная динамика, – отметил он. – Выпуск продукции промышленными предприятиями в денежном выражении ожидается на 6,4 млрд тенге. Это составит около 118,8 процента к уровню прошлого года. В горнодобывающей отрасли предполагается, что выпуск продукции достигнет 3,5 млрд тенге.

Основной отраслью в Курчумском районе является сельское хозяйство, в котором параллельно развиваются сферы животноводства и растениеводства. Объём валовой продукции сельского хозяйства в текущем году составит 48,3 млрд тенге, а это 120,4 процента к уровню прошлого года. В то же время индекс физического объёма достигнет по результатам года показателя, равного 106,1 процента.  

Что же касается общего количества действующих в районе субъектов малого и среднего предпринимательства, то оно составляет 1870. Немаловажным является тот факт, что доля действующих субъектов малого и среднего бизнеса в общем объёме зарегистрированных равно 92,9 процента.

По информации акима района, в связи с реализацией комплексной программы отмечается рост инвестиций в основной капитал. К примеру, в нынешнем году общая сумма вложений финансовых средств достигает 11 млрд тенге, что на 186,8 процента превысит уровень 2020 года.

Заметно оживление в строительном секторе. Общий объём строительно-монтажных работ зафиксирован на уровне 6,3 млрд тенге. Динамика роста составляет 125,6 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Наверное, ничто другое не вселяет так оптимизма, как вид различных стройплощадок и возводимых объектов. Особенно это касается жилищного строительства. Ввод в эксплуатацию жилья за отчётный период составит 6004 кв. м, что в итоге соответствует уровню прошлого года.  

Курчумский район хорошо известен в области и за её пределами знаменитыми арбузами. Местная почва, климат идеально подходят для выращивания бахчевых, овощных культур. Есть давние традиции в отрасли рыбоводства и рыболовства, первичной переработке, поставке продукции. Теперь там намерены взяться вплотную за производство и переработку молочной продукции. Подобный проект будет в ближайшей перспективе реализован в селе Маркаколь. Ожидается, что всё это окажет влияние на дальнейшее увеличение розничного товарооборота. В частности, его объём по итогам года составит 3,5 млрд тенге с ростом на 112,6 процента.

Одним из реальных источников пополнения местного бюджета по праву считается отрасль туризма. Выпущен путеводитель по ВКО с указанием туробъектов Курчумского района. Сняты имиджевые ролики о развитии экологического туризма в Маркакольском заповеднике. В перспективе эта сфера может приносить прибыль району.

В 2021 году бюджет района по собственным доходам составит 1,7 млрд тенге с ростом на 168,7 процента.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции

25.12.2021
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