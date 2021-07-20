Клубы юных книгочеев

Как привить ребёнку любовь к чтению, подарить ему огромный мир увлекательных сюжетов, приключений и светлых переживаний? Универсального рецепта нет. Но у восточноказахстанских библиотекарей есть свои фирменные секреты, которые помогают им в благородном деле.

2021 год был объявлен в Казахстане Годом поддержки детского и юношеского чтения. По всей стране максимально создаются условия для популяризации этого увлекательного и без сомнения полезного занятия, проводится открытие новых коворкинг-центров, становится доступным для всех электронный фонд библиотек.

Ведётся работа по организации современных моделей библиотечной системы. Наряду с традиционной деятельностью совершенствуется работа Национальной электронной библиотеки. На государственном уровне идёт поддержка детской литературы и молодых писателей, а также изданий на казахском языке.

Естественно, что к популяризации книжной культуры, отечественных писателей и произведений и повышению интереса общества к чтению, развитию исследовательского интереса к изучению литературного наследия Казахстана и способствованию интеллектуально-духовного развития подрастающего поколения подключились библиотеки Восточного Казахстана, специалисты которых занимались этим на протяжении многих лет.

– Наша библиотека проводит активную работу по продвижению чтения среди детей и подростков, уделяет большое внимание возрождению и развитию традиций семейного чтения. Мы используем современные формы и методы популяризации книги, направленные на повышение качества чтения, развитие литературного творчества детей, подростков, юношества, – отмечает руководитель Центра Детского чтения и социальных программ Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А.С. Пушкина Нургуль Кудайбергенова. – В этом году запущен первый в Казахстане видеопроект на YouTube-канале «Сказки и легенды народа Восточного Казахстана», который знакомит с фольклорными сокровищами, накопленными многими поколениями и сохранёнными в народных традициях нашего края.

Инновацией стал и видеопроект «Өнегелі сұхбат» – встречи и интервью с известными земляками, деятелями культуры и искусства. Особенностью в работе библиотеки в 2021 году являются YouTube-каналы «Great books», «SUPER Б’АЛАҚАЙ». Участниками последнего являются юные книголюбы, декламаторы стихов, будущие поэты и писатели, юные гении точных наук, художники, танцоры, музыканты, тик-токеры и блогеры, фокусники, спортсмены, маленькие дизайнеры, повара, бесстрашные супергерои и супергероини.

Для развития мотивации к чтению у детей младшего возраста в библиотеке им. А.С. Пушкина действуют клуб «Я готов к школе», Школа скорочтения. Кроме того, успешно работают читательские клубы для детей разного возраста: «Почитайка», «Білімпаз», «Ровесник», «Клуб семейного чтения», «Симург», клуб любителей фантастики. На постоянной основе работают консультации практикующего детского психолога.

Всё лето в библиотеке будут работать кружки Школы мастеров: рисования, рукоделия, вязания, а также робототехники и различные компьютерные курсы для детей.

Дмитрий Одинцов

Фото Ануара Тюлюбаева