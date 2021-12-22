Каждый грант – как рука помощи

С декабря минувшего года помимо прежних профессий Бакытгуль Казбекова освоила ещё одну – лепщица пельменей и мантов. В августе 2021 года женщина прошла курсы «Бастау бизнес», защитила свой бизнес-план и получила от государства безвозмездный грант в размере 583 400 тенге.

Распорядилась деньгами строго по их назначению – закупила новый тестомес, производственную электрическую мясорубку, морозильную камеру и большой стол для раскатывания теста, лепки пельменей и мантов. По словам предпринимательницы, в день она успевает выдать до 10 килограммов пельменей. Отметим, в каждом килограмме по 217 штук этого продукта. Это с какой же скоростью должны работать пальцы мастера!

– Всё, что производим, пользуется хорошим спросом, – говорит Бакытгуль. – Развожу свою продукцию по торговым точкам, часть её люди приобретают на дому. Особенно большой спрос приходится на летние месяцы. В этот сезон беру помощниц, поскольку надо увеличивать объёмы продукции. Мечтаю построить отдельный цех, расширить ассортимент. Мне эта работа пришлась по душе. Главное, она приносит стабильный доход семье.

Собеседница рассказала, что родилась и выросла в дальнем селе Ушбулак. После школы начала свой трудовой путь с доярки на совхозной молочно-товарной ферме. Затем устроилась почтальоном, разносила односельчанам газеты, журналы и письма. Заметив прилежность девушки, районное отделение почты направило её в училище связи. После получения диплома трудилась в течение 20 лет в почтовой организации в Курчуме. Следующая страница биографии – работа в районном отделении Единого накопительного пенсионного фонда. Спустя восемь лет началась её предпринимательская стезя.

Бакытгуль Казбекова рассказала, что в начинании её поддержал супруг. Он и теперь помогает ей. Семья держит хозяйство. Есть огород, плодовый сад, коровы и куры. Выращенный урожай, надоенное молоко, куриные яйца тоже являются большим подспорьем для семьи.

По мнению женщины, самое главное – желание трудиться. Сейчас на селе можно найти работу, которая тебя прокормит. С этим мнением невозможно не согласиться.

Вот и ещё одна получательница государственного гранта в размере 583 400 тенге в рамках программы «Бастау бизнес», Жанар Кайсарханова, взялась налаживать собственное дело, и это у неё получается. Она рассказала, что закупила на средства гранта необходимое оборудование и посуду. С их помощью Жанар изготавливает солидный ассортимент мучной продукции – баурсаки разных видов, от самых больших туйе-баурсаков до усак-баурсаков, а также кексы, рулеты, самсу, пирожные, беляши и пирожки.

– Вставать приходится рано утром, – признаётся женщина. – Замешиваю тесто, выпекаю, что заказали, и ещё ассортимент для реализации в магазинах. Спрос на мою продукцию всегда хороший. Я благодарна государству за оказываемую моей семье поддержку.

У супругов Кайсархановых четверо детей. Самая старшая дочь уже получила профессию и работает по специальности в школе. Вторая – студентка и двое младших детей учатся в школе. Поэтому грантовое финансирование проекта очень пригодилось семье. По нынешним временам не очень большая сумма всё же позволила реализовать идею. Жанар Кайсарханова, как и многие её коллеги, мечтает открыть отдельный цех. Пока что таковым служит кухонное помещение дома, в котором живёт семья.

По информации директора филиала Курчумского района Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области Надежды Потаниной, 2021 год выдался насыщенным в плане работы, активности жителей района, решивших заняться малым бизнесом. В активе персонала филиала Палаты предпринимателей 688 консультаций и мер поддержки начинающим собственное дело. Основную часть людей, обратившихся за консультациями, интересовали условия получения грантов. На курсы «Бастау бизнес» было направлено 150 человек, которых разделили на четыре потока. Завершили обучение по программе 140 человек. В их числе 37 самозанятых, четверо многодетных, 17 представителей молодёжи, 82 безработных. Завершающим этапом обучения каждого потока становилась подготовка бизнес-планов.

Сто участников программы «Бастау бизнес» в 2021 году получили грантовое финансирование. Наибольшая часть получателей направила средства на закуп скота для дальнейшего занятия животноводством. Однако есть и другие проекты. О двух из них мы рассказали выше. Кроме того, нашлись энтузиасты, которые желают наладить производство брусчатки, сувенирных изделий, современных оконных рам, дверей и, наконец, зелёной гидропоники для кормления домашнего скота.

Было выдано два крупных кредита, каждый размером в несколько миллионов тенге для реализации бизнес-проектов по открытию молочного цеха и производству изделий из мрамора. По словам Надежды Потаниной, все профинансированные проекты в течение одного года будут сопровождаться филиалом Палаты предпринимателей, то есть находиться в фокусе внимания и получать при необходимости поддержку.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район