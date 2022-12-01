Казахстанский Алтай all inclusive

В Восточном Казахстане фокусируют внимание на узловых точках развития туристической отрасли, которые находятся на побережье Бухтарминского водохранилища в районах Алтай и Самар, горной части Глубоковского района и живописных горно-лесистых окрестностях Риддера.

На специальном совещании по вопросам развития туризма под председательством акима области Даниала Ахметова, рассмотрели конкретные меры по раскрытию туристического потенциала ВКО. Об этом глава региона рассказал на своей официальной странице в социальных сетях. Задолго до начала нового сезона летнего отдыха в Восточном Казахстане начинается подготовка к приёму гостей и туристов.

– Сегодня провёл совещание по вопросу развития туризма в регионе, это одна из приоритетных сфер, которой мы уделяем большое внимание, – отмечает аким области. – И сейчас, в зимний период, очень важно, чтобы все проекты прошли процедуры согласования, а весной мы уже приступили к их непосредственной реализации.

Возможно, посёлок Новая Бухтарма будет в скором времени полностью оправдывать своё название, поскольку у руководства области есть планы значительно обновить местную инфраструктуру, сделать облик населённого пункта привлекательным для многочисленных туристов. Прежде на одноимённом причале пришвартовывались речные пассажирские суда на воздушных крыльях марок «Метеор», «Ракета», «Восход». Не исключено, что побережье водохранилища с прохладной водой и горячим песком на пляжах станет настоящей гаванью для гостей. И здесь встаёт вопрос, как комфортно, быстро добраться до места назначения по автомобильной дороге.

– Серьёзный эскизный проект готовится по Новой Бухтарме – это и дорога Усть-Каменогорск – Алтай в обход Осиновского перевала, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Кроме того, освещение и благоустройство улиц в посёлке Новая Бухтарма, строительство различных объектов сервиса, а также дороги от пешеходной зоны на побережье до находящихся там различных баз отдыха.

По информации акима области, в этой зоне также будут предусмотрены велодорожки и другие необходимые сооружения. Вместе с тем, в посёлке планируется строительство новой школы по типовому проекту на 200 мест с государственным языком обучения. Всё это должно придать развитию перспективного посёлка новый импульс.

Ещё одной точкой роста является риддерская сторона с её удивительно богатой природой.

– Что касается Риддера, то здесь также необходим серьёзный эскизный проект, работает специальная группа, изучающая дорогу через Тарханку, Топиху и Черемшанку, – продолжил глава региона. – Также будет проведена реконструкция уличного освещения в городе, мы выделяем 2500 светильников для центра Риддера и всех автобусных маршрутов.

Альтернативная автомобильная дорога до горняцкого города могла бы почти вдвое сократить время в пути для гостей, всегда стремящихся на объекты туризма и спорта.

Аким области не раз отмечал, что в Казахстане нет красивее места, чем Катон-Карагай, имеющий потенциал для продвижения въездного сельского туризма и отдыха.

– В Катон-Карагайском районе упор необходимо сделать на экологический туризм, уже есть проекты, которые себя зарекомендовали, – отметил Даниал Ахметов. – Под краеведческий музей мы восстановим здание церкви XIX века. Также разрабатывается ПСД на строительство моста. Существующий деревянный мост находится в аварийном состоянии. В каждом проекте необходимо уделить внимание придорожному сервису.

В ходе недавней рабочей поездки в заповедный край глава региона посетил информационный туристический центр, создаваемый в комплексе с другими объектами. В адрес акимата района высказаны конкретные рекомендации и даны соответствующие поручения по совершенствованию имеющейся инфраструктуры туризма.

В связи с созданием района Самар, наряду с сельским хозяйством и добывающей промышленностью большие надежды возлагаются на развитие туризма на побережье Бухтарминского водохранилища. В прибрежных сёлах обычной практикой стало предоставление гостевых домиков и жилых домов в аренду. Строятся новые базы отдыха субъектами малого, среднего и крупного бизнеса, возведение нового моста через рукотворное море должно положительно сказаться на увеличении потока людей через транзитный район.

– Проект по развитию туризма готовится и для села Сарыбель, – подвёл итог Даниал Ахметов. – В целом туристическая отрасль в регионе является очень перспективной, и, безусловно, есть ещё много возможностей для её развития.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции