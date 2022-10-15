Завершился первый этап конкурса эссе «Казахстан моей мечты», объявленного Министерством науки и высшего образования РК ко Дню Республики.

В конкурсе принимали участие студенты и магистранты из всех вузов страны. От молодых людей требовалось написать творческую работу на тему «Казахстан моей мечты». При этом эссе должно было отражать виденье и ожидания автора относительно будущего Казахстана и своего участия в формировании этого будущего.

– Конкурс направлен на развитие гражданского самосознания молодёжи, воспитания у неё чувства сопричастности к судьбе страны и ответственности за её будущее, – отметили организаторы.

Творческое состязание, посвящённое Дню Республики, состоит из двух этапов: вузовского и республиканского. Сначала оргкомитеты должны определить лучших из лучших в своём университете. Затем одно эссе из числа награждённых направляется на участие в республиканском этапе в Министерство науки и высшего образования. Добавим, в состав оргкомитета входят сотрудники университета, представители общественных и молодёжных организаций, Альянса студентов Казахстана.

На днях итоги вузовского этапа конкурса «Казахстан моей мечты» подвели в Восточно-Казахстанском техническом университете имени Даулета Серикбаева. Особенно активно в проведении этого мероприятия участвовали представители кафедр казахского и русского языков, а также иностранных языков факультета гуманитарного образования.

По информации университета, всего студентами 1-3 курсов вуза было подано 26 работ на казахском, русском и английском языках. По итогам конкурса студентка группы 19-МКК-1 Кумис Хажайв заняла первое место. На втором месте – студент группы 21-МК-1 Давид Борозенец, на третьем – студентка группы 22-БЭ-1 Дарья Рапотина. Все они были награждены дипломами І, ІІ, ІІІ степени и призами.

– Решением оргкомитета вуза эссе Кумис Хажайв будет направлено в Министерство высшего образования и науки для участия в республиканском этапе конкурса студенческих работ, – сообщили в ВКТУ им. Д. Серикбаева.

Победители конкурса будут определены комиссией, созданной приказом министерства, и награждены дипломами. Награждение, кстати, пройдёт в торжественной обстановке в Астане.

Помимо этого, в честь Дня Республики в высших учебных заведениях региона проводятся флэшмобы, диктанты, конкурсы чтецов, интеллектуальные турниры, диалоговые площадки и кураторские часы.

Так, в Восточно-Казахстанском университете им. С. Аманжолова и Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева состоялся конкурс патриотического диктанта «Атамекен» на казахском и русском языках, в которых участвовали студенты всех образовательных программ. В награду победители получили грамоты и ценные призы. По словам представителей вузов, конкурс прошёл на высоком методологическом уровне.

Также в библиотеке Казахстанско-Американского свободного университета открылась книжно-иллюстрированная выставка. Вниманию читателей представили книги, рассказывающие о разных периодах становления Республики Казахстан, знаменательных событиях. Выставка будет работать до конца года и периодически пополняться новыми материалами.

Ания Есмухамет

Фото ВКТУ им. Д. Серикбаева