Традиции

Казахский Наурыз на монгольской земле

22.03.2021
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Древний праздник Наурыз занимает особое место в ряду национальных праздников казахского народа. Одним из подтверждений тому является распространённое выражение «Ұлыстың ұлы күні», что означает  «Великий праздник народа».  

По истечении веков это ежегодное событие в отечественном весеннем календаре стало всенародным, отмечаемым всеми этносами, проживающими на земле Казахстана и не только. Как его празднуют за пределами исторической родины казахи в Монголии? Этот вопрос мы адресовали человеку, который родился и вырос в Баян-Ульгийском аймаке Монголии, Тлейбеку кажы Соянулы.

Сейчас он является главным имамом центральной районной мечети Курчума. На историческую родину его семья вернулась в начале нулевых годов. Позже Тлейбек кажы получил духовное образование в нашей стране и уже несколько лет руководит сообществом верующих мусульман района, выступает в миру с проповедями, призывающими людей к обращению к нравственным канонам.

– В Монголии остались мои братья и сёстры, – говорит Тлейбек кажы. – Поэтому каждое лето я оправляюсь к ним на автомобиле. Не смог этого сделать только в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Он рассказал, что семья проживала на зимнем стойбище близ небольшого аула Тулба Сумына, который находился недалеко от административного центра аймака – города Баян-Ульгия. Основным занятием семьи было скотоводство. Среднее образование получил в школе-интернате.

Наурыз казахи в Монголии ждут и основательно готовятся к встрече с ним. Празднование длится три дня. Самые масштабные торжества приходятся на Баян-Ульгий. В день Наурыза по главной площади проходят колонны трудовых коллективов. Одеты все их участники в  национальные казахские костюмы. Колонны сменяются театрализованным шествием. Оно включает: откочёвку казахского аула с навьюченными верблюдами и всадниками, марш охотников-беркутчи, исполнение казахского народного танца кара жорга, кыз куу, кокпар, байге на разные дистанции.

– В дни празднования Наурыза в ауле, в котором мы проживали, двери любого дома оставались открытыми, – рассказывает Тлейбек кажы. – Любого гостя ждал накрытый дастархан с угощениями. Хозяев в доме может не быть, но гости будут встречены одним из оставшихся домочадцев, им будут оказаны все знаки внимания. Кстати, в этот день по традиции необходимо обязательно побывать в стольких домах, сколько злаков положено в сваренный наурыз-коже.

В праздник проводятся конные состязания – байге, кокпар. Вырвавший из рук соперников тушу козла кокпарист направляет коня в аул и бросает свой трофей у одного из домов. По обычаю хозяева этого дома накрывают дастархан, за которым собираются все участники игры и жители аула. В организации угощения принимают участие соседи, родственники хозяев. Обряды тусау кесу (обрезание пут), сватовства также приурочиваются к дням Науруза.

В настоящее время основным занятием этнических казахов, которые проживают в Монголии, остаётся скотоводство.  Они выращивают пять видов скота: овец, коз, яков (аналог наших коров), лошадей и верблюдов. По словам Тлейбека кажы Соянулы, после трудного периода жизни в Монголии наступили более благополучные времена.

Предпосылкой для этого стала стабилизация и рост цен на животноводческую продукцию – мясо, шкуры и шерсть. В Казахстан из Монголии идут кожаные изделия – куртки, плащи и др., изготовленные из натуральной кожи. Кроме того, у нас оценили добротные монгольские сапоги, унты, зимние носки, в которых не страшен любой мороз (изготавливаются из натуральной шерсти яков).

Дойка кобылиц и изготовление кумыса было исконным занятием скотоводов. В наши дни этот промысел не утерян, наоборот, развивается. Доят в Баян-Ульгие и яков. Молока они дают не так много, уступая в этом нашим коровам. Однако по жирности и калорийности с молоком яков, наверное, не сравнится никакое другое. Существует притча о том, что если вскипятить его в казане и затем остудить, то образовавшаяся на поверхности сливочная корка сможет выдержать вес молодого козлёнка или ягнёнка.

В казахских аулах издревле была развита охота с ловчими птицами. Их можно было увидеть в каждом доме. Сохранились эти традиции и ныне. Имя девушки-казашки из Монголии Айшолпан известно всему миру. Она с детских лет стала продолжательницей традиций беркутчи. В основном охота с ловчей птицей приходится на зимние месяцы. В это время шкурки добываемых лисиц особенно ценны.

Согласно информации из открытых источников, казахи пришли в Монголию из китайского Синьцзяня в девятнадцатом веке. В настоящее время они представляют в этой стране вторую по численности диаспору. В целом в этой стране проживают порядка 100 тысяч казахов. Из них 90 тысяч – в Баян-Ульгийском аймаке. За годы независимости в Казахстан из Монголии переехало порядка 20 тысяч.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район

22.03.2021
18

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