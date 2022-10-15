Прокурор Восточно-Казахстанской области Алмат Байшулаков вместе с акимом Риддера Дмитрием Горьковым, начальником Департамента полиции Сериком Джунисбековым и руководителем антикоррупционной службы Денисом Шакеновым приняли участие в акции «Караван закона», встретившись с жителями Риддера.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ВКО, республиканская акция проходит в рамках реализации концепции «Слышащего государства», главной целью которой является обеспечение защиты прав граждан и оказание оперативной правовой помощи на местах.

– В первую очередь, усилия прокуратуры и всех государственных органов направлены на обеспечение стабильной общественно-политической ситуации, – сказал в своём выступлении Алмат Байшулаков.

Представители прокуратуры проинформировали риддерцев о результатах прокурорских проверок в сфере земельного законодательства, реализации государственных программ, строительства и ремонта дорог, защите трудовых прав граждан.

Так, несмотря на то, что по географическому расположению вопросы обеспечения землёй в основном касаются сельских регионов области, в Риддере также имелись нарушения при использовании земель сельскохозяйственного назначения. По актам надзора государству были возвращены 38 гектаров пастбищ, не используемых по целевому назначению в течение длительного времени.

Также по представлению прокуратуры 143-м работникам младшего медицинского персонала и 86-ти работникам прочего персонала Риддерской городской больницы было выплачено пособие на оздоровление, задолженность по которому накопилась с 2021 года.

Отмечая важность вопроса защиты прав предпринимателей, прокурор области призвал бизнес-сообщество города активнее участвовать в данной работе, информировать прокуратуру об имеющихся проблемах, в том числе системного характера. Кроме того Алмат Байшулаков поднял такие острые для Риддера вопросы, как проблемы пассажирского транспорта и качественного теплоснабжения.

Риддерцы в свою очередь задали руководителям прокуратуры и правоохранительных органов области наболевшие вопросы. По целому ряду из них будут назначены прокурорские проверки. Как отметили в пресс-службе прокуратуры Восточно-Казахстанской области, акция «Заң керуені» будет продолжена в других городах и районах ВКО.

Софья Соболевская