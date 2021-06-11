Капитаны в море информации

Работники четырёх библиотек из Глубоковского района, объединившись в одну команду, плодотворно и дружно трудятся, делая жизнь односельчан интереснее.

Библиотекарь сродни фокуснику, достающему нужную информацию из невидимого хранилища. А библиотекарь, работающий в сельской местности, и вовсе кажется магом – он и носитель знаний, и организатор культурных мероприятий, и проводник в мир виртуальной информации, и добрый наставник для детей. Зачастую справиться с решением широкого круга задач одному специалисту бывает не по силам. Переняв опыт у коллег из соседнего округа, книгохранители из библиотек сёл Предгорного, Белокаменки и посёлка Верхнеберёзовский создали библиотечное содружество.

Юлия Ершова, Наталья Тушканова, Наталья Ильина и Надежда Макарова – творческие личности, проявляющие заинтересованность в развитии библиотечных ресурсов. Они признаются, что работать вместе им стало намного легче, особенно при проведении масштабных мероприятий, а усилия, помноженные на четыре, приносят ощутимый результат.

Например, в преддверии Нового года библиотекари-энтузиасты, несмотря на пандемию, не оставили своих маленьких читателей без сюрпризов от Деда Мороза и Снегурочки. На улицах Усть-Каменогорска они поздравили сотни ребят, вручив им в подарок занимательные журналы и сладкие призы за прочтение стихотворений.

В День семьи библиотекари организовали экологическую акцию, в которой сельчане высадили 40 берёз на въезде в село Предгорное. В честь Дня Победы возле сельского храма книги появилась берёзовая роща, которая будет радовать многие поколения местных жителей.

На днях библиотекари планируют посетить детское отделение районной больницы, чтобы порадовать малышей подарками – раскрасками, журналами, карандашами, а также провести с ними увлекательную литературную викторину.

В копилке достижений сельских библиотекарей и их воспитанников множество благодарностей за подготовку победителей областных, республиканских и международных конкурсов.

К примеру, недавно юный читатель Предгорненской сельской библиотеки Игнат Ершов со своей кошкой Машей стал победителем республиканского букфейс-челленджа «Книжный калейдоскоп».

– Наше объединение – команда единомышленников. Это только со стороны кажется, что работа у библиотекаря скучная. А ведь помимо заполнения бумаг нужно ещё мероприятия организовать и провести, выставки оформить, принять участие в сетевых акциях и, конечно же, пообщаться с читателями, подсказать им интересную книгу или помочь найти нужную информацию на просторах интернета, – рассказывает «берегиня» Предгорненской сельской библиотеки Юлия Ершова.

Сельские библиотеки и сегодня, в век высоких технологий, остаются островками высокой духовности, нравственности, культуры.

– Конечно, проблема чтения существует. Ещё какие-то десятилетия назад у книги почти не было конкурентов – и как у развлечения, и как у источника информации. Сейчас у книги появилось множество соперников – телевидение, кино, Всемирная паутина. Но наши маленькие и взрослые односельчане всё равно читают, и это обнадёживает, – поддерживает разговор Наталья Тушканова.

Ещё в детстве храм книги для неё был каким-то необыкновенным, магическим местом. Интересные выставки, красочные книги и журналы её всегда притягивали. В своё время Наталья Михайловна окончила Алтайскую государственную академию по специальности «Библиотечное дело» и была принята в Верхнеберёзовскую детскую библиотеку, где работает уже более семи лет.

Для библиотекаря Белокаменской сельской библиотеки Надежды Макаровой работа – это радость общения, постоянное развитие, масса возможностей для творчества – от написания сценария мероприятия до разработки программ и проектов. В работе с детьми и молодёжью она умеет заинтересовать, увлечь книгой, сделать общение взаимно приятным, а иногда и «наставить на путь истинный».

– Воспитание детей – это не только развитие их ума, широкой образованности, общественной активности, но и всестороннее развитие чувств. Важно не упустить возможность дать им прочесть прекрасные книги, без которых детство, когда каждый день – открытие, трудно представить. Наша библиотека твёрдо держит курс на доказательство значимости книги и чтения в духовной жизни подрастающего поколения, – делится Надежда Викторовна.

Работники библиотеки хорошо понимают, что вовремя прочитанная книга может иногда решить судьбу человека, что наряду со знаниями о науке и технике, текущих политических событиях не менее важно любить и знать поэзию, что без некоторых книг, не прочтённых в детстве и отрочестве, сущность человека, со всей его психологией, обедняется.

Наталья Ильина, «хозяйка» Верхнеберёзовской городской библиотеки, считает, что сегодня дома книги максимально приближены к населению.

– Библиотека – это центр культурной жизни села. К нам ходят люди разного возраста – от дошколят до пенсионеров. Двери библиотеки всегда для всех распахнуты. Работают выставки, которые интересны и детям и взрослым. Хорошо налажена связь со школой. Ведь воспитание детей – это не только развитие образованности, общественной активности, но и всестороннее развитие чувств, – говорит Наталья Александровна.

В книжном мире помогают ориентироваться читателям различные выставки. Они оформляются к памятным датам, соотносятся с тематикой текущего дня.

Творческая фантазия сельских библиотекарей настолько богата, что они постоянно придумывают и внедряют новые, интересные для посетителей формы работы.

Уже становится традицией, что зачастую именно библиотеки являются инициаторами и организаторами различных праздников, акций на селе – круглых столов к знаменательным историческим и политическим событиям, вахт памяти ко Дню Победы, экологических субботников, визитов вежливости к одиноким и пожилым людям. Во многих случаях именно библиотекарь становится главным помощником сельского акима в решении вопросов культурного досуга местных жителей.

Какие бы способы привлечения читателей в библиотеку ни использовались, всё будет тщетно, если устарел книжный фонд. Библиотекари стараются его обновлять. В основном за счёт читателей-дарителей.

Подводя итог нашей беседе, обаятельные хранители книг отмечают, что на селе в библиотеке работать сейчас нелегко, но если это работа, от которой действительно получаешь удовлетворение, вкладывая себя в неё полностью, то результат всегда радует, и не только тебя самого.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива библиотек

Глубоковский район