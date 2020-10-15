Камера, мотор! 

Команда Восточно-Казахстанской области заняла третье место на республиканском фестивале детского кино «Дети Казахстана в мире без границ!».

Он прошёл в дистанционном режиме под эгидой республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Казахстан.

На фестивале детского кино были представлены девять ра-бот победителей областного тура по номинациям: документальное (неигровое) кино, игровое кино, stopmotion-видео, социальная реклама или ролик, анимация, видео-арт, киножурнал, музыкальный фильм, лучшая операторская работа.

В результате команда ВКО завоевала третье место. Призёров наградили памятным кубком и медалями.

Гульжан Естаева