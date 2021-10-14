Как живёшь, глубинка?

Особый акцент в деятельности аппарата акима посёлка Первомайский Шемонаихинского района сделан на улучшение качества жизни местного населения.

Посёлок Первомайский расположен в 40 километрах от Шемонаихи. Но такая удалённость от районного центра не сказывается на уровне жизни сельчан. За последние четыре года в посёлке произошли существенные изменения, которые только радуют и вселяют оптимизм.

– У людей должны быть стабильная работа, разнообразный досуг. Они должны жить в чистом и благоустроенном посёлке с хорошей инфраструктурой. Мы стараемся сделать всё необходимое для улучшения качества жизни первомайцев, – отметила аким посёлка Татьяна Моисеева. – Большая часть выполненных работ коснулась благоустройства. Восстановлено освещение улиц, проведены ремонт дорог, озеленение. Кроме того, мы отремонтировали здания школ, открыли культурно-досуговый центр и библиотеку.

Так, здание бывшего детского сада «Искорка», на базе которого открылся культурно-досуговый центр, было приобретено в государственную собственность и отремонтировано. Проведено благоустройство прилегающей территории с обустройством уличной сцены. Помимо этого, выполнен средний ремонт дорог четырёх улиц, а также ремонт асфальтового покрытия и косметический ремонт малых архитектурных форм на площади Победы, благоустроен парк «Восточный»: в нём проложили пешеходную дорожку, установили скамейки.

По программе «Дорожная карта занятости» проведён ремонт кровли в двух школах: КГУ «Первомайский комплекс «Общеобразовательная средняя школа-детский сад имени Д.М.Карбышева» отдела образования по Шемонаихинскому району управления образования Восточно-Казахстанской области, расположенной в посёлке Первомайский, и КГУ «Ново-Ильинская основная средняя школа» отдела образования по Шемонаихинскому району управления образования Восточно-Казахстанской области в селе Ново-Ильинка.

В этом году акимат по программе «Ауыл – ел бесігі» заключил договор на проведение среднего ремонта дорог на одиннадцати улицах общей протяжённостью почти десять километров и на восстановление освещения на трёх улицах посёлка Первомайский. Постоянно проводятся работы по благоустройству и озеленению округа. К примеру, за счёт спонсорских средств вдоль нескольких улиц высадили порядка 500 сосен, которые теперь украшают посёлок.

В Первомайском очень гордятся действующим предприятием – ТОО «Востоксельхозпродукт», одним из крупнейших среди производителей подсолнечного масла в Восточном Казахстане. Именно здесь с 2000-го года на 10 тысячах гектаров плодородной земли компания выращивает сырьё для производства качественного оте-

чественного подсолнечного масла. Ежедневно выпускается 56 тысяч бутылок готовой продукции. Оно поступает на прилавки не только Восточно-Казахстанской, но и других областей, ещё часть товара экспортируется в Китай, Россию, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан.

На предприятии работает около 500 человек. Все они защищены социальной программой компании, получают достойную зарплату. Жители посёлка и местные власти особо отмечают вклад руководителя предприятия Сергея Глушкова, который оказывает значимую поддержку своим землякам и родному селу.

Есть надежда и на возрождение Иртышского химико-металлургического завода. В 2018 году разрушающийся промышленный комплекс выкупил инвестор. Только на восстановление одного цеха потрачено более 2,5 миллиона долларов. Был произведён запуск электронно-лучевой печи, выпущены первые образцы продукции. Планировалось провести модернизацию завода по титановой схеме, а также по ниобию, построить два новых цеха по выпуску тонкого проката и тонкостенных труб из редких металлов. Общая стоимость проекта составляет 120 миллионов долларов. Планы хотели реализовать до 2024 года. Однако из-за пандемии коронавируса производство пришлось временно приостановить.

Тем не менее, произошедшие долгожданные перемены уже обнадёживают. Жители посёлка рады положительным изменениям. В ближайших выпусках газеты мы расскажем подробно о нескольких успешно реализованных проектах в Первомайском, а также о людях, внёсших вклад в развитие посёлка.

Марина Шевелёва

Фото предоставлено акиматом посёлка Первомайский

Шемонаихинский район