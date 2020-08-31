Как воспитать вундеркинда?

Накануне Дня знаний педагоги региона поделились опытом и секретами воспитания учеников, обладающих выдающимися способностями.

Отметим, что в период с 6 по 26 августа состоялось 40 секционных заседаний, которые проводились дистанционно и транслировались через социальные сети, что позволило принять в них участие более тысячи педагогов одновременно.

В ходе работы секционных совещаний обсуждались вопросы деятельности системы образования и перспективы дальнейшего развития, направленные на реализацию государственных инициатив.

– Все 647 общеобразовательных школ завершили постепенный переход на обновлённое содержание образования, – отметила руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова. – В новом учебном году количество учеников по сравнению с прошлым годом увеличилось и превысило 189 тысяч детей. На сегодняшний день в первый класс принято более 21 тысячи детей. Одиннадцатиклассники будут заниматься по новому стандарту образования. Включены дисциплины: «Основы предпринимательства и бизнеса», «Графика и дизайн», «Начальная военно-техническая подготовка». В 9–11 классах итоговая аттестация будет проводиться в новом формате.

Совещание в таком формате послужило диалоговой площадкой для выработки методических рекомендаций по модернизации образования, определения ключевых направлений развития системы в рамках обновления её содержания, обсуждение проблем и перспектив модернизации на основе приоритетов воспитания и повышения качества.

Было отмечено, что успехи успеваемости детей – это большой совместный труд учителя и ученика. В этом процессе большую роль играет участие школьников в предметных олимпиадах.

– Хочу поделиться своим опытом подготовки к олимпиадам, – говорит учитель математики областной специализированной школы-лицея для детей, одарённых в области математики, физики, информатики, призёр международного конкурса учителей СНГ Елена Потанина. – Есть как бы две математики: школьная, или абитуриентская, большую часть которой составляют решения уравнений неравенства, и олимпиадная – в ней совсем другие темы. Я заметила, что ученики, занимающиеся олимпиадной математикой, оказываются лучше подготовленными к вступительным экзаменам и обучению в вузах. Нынешние математические олимпиады – это спорт, в котором от учащегося требуется максимум знаний и смекалки. Учитель сам нередко оказывается в роли ученика. Даже появилась профессия «олимпиадный тренер». Для школьного учителя совмещать эти обе ипостаси трудно. Однако большую помощь оказывают интернет-ресурсы, где можно найти необходимые книги, сборники задач с решениями, форумы, а также участвовать заочно в олимпиадах. Например, наши ребята постоянные участники олимпиады Phystech.International. Мы так активно принимали участие в этой олимпиаде, что последние два года площадки для очных туров были в Усть-Каменогорске. Это гордость для всего региона!

Елена Потанина порекомендовала коллегам начинать олимпиадную подготовку с пятых-шестых классов. В этом возрасте дети полны энтузиазма и задора, легко решают нестандартные задачи. В седьмом-восьмом классах задачи усложняются, а в старших – акцент делается на ЕНТ.

Директор Казахской средней школы им. О. Бокея Глубоковского района Сауле Доскалиева также подчеркнула важность обучения на протяжении всей жизни. По её мнению, педагог XXI века должен владеть компьютерными навыками и иностранными языками.

– Задача учителя – воспитать многогранно развитую личность, которая добьётся успехов и в учёбе, и в спорте, и в творчестве, – подчеркнула директор Валеологической специализированной школы-комплекса для одарённых детей Управления образования ВКО Наталья Ахаева. – Всё это непросто, особенно в новых реалиях, когда все силы брошены на борьбу с пандемией коронавируса. На учителей сейчас возложена огромная ответственность, потому что качество образования всегда было критерием социального благополучия. Но несмотря ни на что, желаю сохранять хорошее настроение и с оптимизмом смотреть в будущее!

Елена Пашке

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