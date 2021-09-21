Как сдержать рост цен?

В Восточном Казахстане продолжается работа по сдерживанию роста цен на продовольственные товары. Одна из предложенных мер – закуп овощей у дачных кооперативов области и в южных регионах.

Очередной виток инфляции вызывает рост стоимости, в первую очередь, продовольственных товаров. При этом, что немаловажно, повышение цен обусловливает необходимость повышать заработные платы, что опять же приводит к росту цен. Власти региона пытаются разорвать этот порочный круг.

Вопросы индекса потребительских цен и инфляционных процессов в ВКО были рассмотрены на совещании, прошедшем под председательством главы региона Даниала Ахметова. В обсуждении актуального вопроса приняли участие акимы городов и районов, руководители областных управлений и СПК «Ертiс».

Даниал Ахметов констатировал, что в области стоимость продовольственных товаров по нескольким позициям выше среднереспубликанского уровня, а в некоторых, напротив, ниже. Ощутимо выросли цены в сфере культуры. Это, как отметил глава региона, произошло из-за того, что стоимость своих услуг повышают частные компании – кинотеатры, различные кружки для детей.

– Руководству профильного управления, – сказал Даниал Ахметов, – необходимо разобраться, законно ли поднялась арендная плата для организации дополнительных детских занятий, и можем ли мы предоставить помещения по более приемлемым ценам.

Похожая ситуация сложилась и в сфере здравоохранения: частные клиники и лаборатории повысили цены на приёмы врачей, проведение анализов и процедур. И в этом случае, по словам главы региона, необходимо выяснить, насколько рост стоимости услуг был обоснованным.

– Для сдерживания цен на продовольственном рынке выделено 19 социально значимых продуктов, цены на которые будут фиксированными. Сегодня нужно детально проработать вопрос повышения цен в межсезонье – возможно, закупать овощи у местных дачных кооперативов и в южных регионах. Мы должны усилить своё влияние на инфляционные процессы, – обратился к участникам совещания аким области.

Он также напомнил, что в регионе создан самый большой стабилизационный фонд, состоящий из разветвлённой сети овощных рынков и киосков.

– В течение десяти дней акимам необходимо разобраться в первую очередь с верностью подаваемых статистических данных, поскольку они могут быть искажены, а также детально проработать вопрос о том, сколько продукции нам необходимо закупать на период межсезонья, чтобы не допустить резкого скачка цен.

Стоит отметить, что в области на постоянной основе действуют региональные штабы по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.

Также проводится мониторинг цен в торговых объектах, с привлечением сотрудников местных представительных и исполнительных органов, Агентства комитета по защите и развитию конкуренции, а также представителей партии Nur Otan.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета