Как рыба в воде…

Примерно в 30 раз увеличится в Восточном Казахстане объём производства товарной рыбы. Об этом стало известно на очередном заседании областного акимата.

Первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алмасхан Сматлаев заострил внимание на том, что рыбная отрасль в скором времени должна стать одной из приоритетных в структуре экономики региона.

В течение 2020 года в рамках перспективного направления по искусственному выращиванию ценных видов рыб велась успешная реализация трёх проектов по выращиванию форели и одного проекта по производству осетровых. В частности, ТОО «ШығысУниверсал», ТОО «Грандфиш» и ТОО «Ost Fish» произвели в прошлом году 325 тонн рыбы. Бухтарминское нерестово-выростное хозяйство за такой же период времени вырастило 4 млн штук рыбной молоди карповых. Одновременно местные рыбоводы освоили получение личинок сиговых в объёме 15 млн штук.

Следует отметить, что рыбные предприятия Восточного Казахстана уже доказали свою высокую эффективность, а также способность производить продукцию отличного качества.

В профильных хозяйствах и предприятиях Восточного Казахстана к 2030 году предусмотрено ежегодно получать 9 774 тонны товарной рыбы на сумму 16,3 млрд тенге. Из них 8 578 тонн – лососевых, 1 151 тонна – карповых и 45 тонн – осетровых видов рыб.

Запланированное увеличение объёмов выращивания товарной рыбы будет достигаться за счёт расширения существующих участков и водоёмов. Кроме того, путём создания семи новых садковых линий и озёрных хозяйств, а также за счёт роста объёмов выращивания товарной рыбы и расширения проектных мощностей прудового хозяйства.

– На данный момент налажена поставка кормов из Алматы. Общая потребность в кормах к 2030 году составит порядка 15 тыс. тонн при соблюдении норм кормления рыб. В области имеются три предприятия, производящие рыбную муку, которая в перспективе будет использоваться при изготовлении кормов для карповых. Подобраны различные варианты по составу кормов и предложены действующим предприятиям области для производства. На новых производствах будет создано около 360 рабочих мест, – сообщил руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов.

Необходимо отметить, что в нынешнем году предусмотрено выделение 126 млн тенге для субсидирования кормов. При увеличении объёмов производства рыбы Восточно-Казахстанская область сможет обеспечить потребности не только внутри региона, но и выйти с востребованной продукцией на внешний рынок.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции