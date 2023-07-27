Как развивается посёлок Ауэзов

инфраструктуры заметно укрепляется социально-культурная сфера при помощи Бакырчикского горнодобывающего предприятия.

В местном Доме культуры действуют 11 кружков, в которых занимаются около 150 детей различного возраста. Построенное всего два года назад современное красивое здание стало подлинным украшением посёлка, средоточием народной культуры.

К примеру, танцевальный коллектив «Жемчужина» под руководством Асель Турарбай посещают полсотни воспитанников. Они исполнили на сцене зажигательные танцы в современных ритмах. Пластикой и артистизмом блеснула детвора самых разных возрастов, увлечённая хореографией.

Исполнением народных и современных песен радуют преданных зрителей вокалисты из популярного коллектива «Әжелер» под руководством Кумис Сейтказиновой. Она сообщила, что за последнее время дважды обновили сценические костюмы и добились высокого признания на областных конкурсах. В этом им помогли постоянные спонсоры в лице Бакырчикского горнодобывающего предприятия (БГП).

Руководитель Дома культуры Гульзипа Магзам выразила слова признательности в адрес руководства предприятия, взявшего под своё крыло очаг культуры. По её словам, он является сердцем и гордостью посёлка.

– Предприятие уделяет внимание пенсионерам, а также тем, кто нуждается в помощи, – говорит председатель совета ветеранов посёлка Ауэзов Елеусиз Жангубекова. – Благодаря чему старшее поколение живёт активной жизнью, а люди с ограничениями по здоровью могут рассчитывать на поддержку в виде ремонта квартир, покупки колясок и даже жилья.

Автобус и гранты — детям

Местные школьники благодарны БГП за подаренный автобус. Школьный транспорт доставляет на занятия ребят с окраин, возит на экскурсии, образовательные олимпиады и спортивные соревнования. У родителей душа на месте.

Детская хоккейная команда «Батыр» из Ауэзова на уровне области, республики занимает призовые места, а дорогую экипировку ей покупают на средства горняков.

– Компания помогла сделать ремонт здания, – отмечает исполняющий обязанности директора Бакырчикской средней школы Нурбол Сарсекеев. – Обновили кровлю, отопление, отделку кабинетов, актового, спортивных залов, переделали инфраструктуру под нужды маломобильных учеников. Полностью обновлена школьная мебель. Профориентация с участием БГП даёт свои плоды: многие выпускники выбирают профессию горняков и металлургов. Зачем искать работу где-то, если она есть рядом?

Предприятие выдаёт образовательные гранты выпускникам местных школ на обучение в вузах и колледжах. Соискателям гранта ставят два условия: выбрать необходимую предприятию специальность и учиться без троек. Талантливые ребята из малообеспеченных семей имеют определённое преимущество. При распределении образовательных грантов предпочтение отдаётся выпускникам, желающим вернуться в Жарминский район и остаться здесь работать.

– За плечами у меня технический колледж, – рассказывает дробильщик центральной лаборатории БГП Бек Алимгазы. За счёт предприятия он учится в техническом университете в Усть-Каменогорске. – Теперь же я хочу получить высшее образование и расти дальше. Цели у меня амбициозные! Осуществить их помогает компания, где работает и мой брат.

Порядок с демографией

Молодёжь в возрасте до 18 лет составляет около трети жителей Ауэзова. Чтобы у ребят крепло желание оставаться в родном краю, нужно создавать условия, обеспечивать занятость. В Ауэзове эта тенденция хорошо прослеживается: в родные пенаты вернулись те, кто в 90-е годы уехал в поисках заработка, сюда перебираются люди из депрессивных районов. Более 80 процентов работников БГП составляют восточноказахстанцы и жители области Абай.

С демографией в Ауэзове с недавних пор всё в порядке: в молодых семьях по 3-4 ребёнка. Есть определённый социальный оптимизм при наличии работы, перспектив развития.

В поселковом детском саду отличные условия. Обращает на себя внимание прекрасно оформленный зал казахской культуры.

Методист детсада Рыскен Бектурганова сообщила, что очереди в дошкольное учреждение нет, однако все места заняты. На смену тем, кто уходит в школу, набирают других детей.

– БГП уделяет нам самое пристальное внимание. Перед Новым 2023 годом предприятие приобрело в детсад очередную партию игрушек на 2 млн тенге. Это была целая гора подарков, – рассказывают воспитатели.

Адаптация на кухне

Территориальный центр оказания социальных услуг сплотил людей с ограниченными возможностями: 15 подопечных в возрасте от 5 до 45 лет считают его вторым домом.

– Мы обеспечены реабилитационно-развивающим оборудованием: есть велотренажёр, беговая дорожка, различные игры, – говорит представитель центра Гульнар Сапарова. – Дети и взрослые занимаются с большой охотой. Кроме того, они получают необходимые в повседневной жизни навыки. Заботы родителей в равной мере разделяют государство и предприятие, которым небезразлична судьба людей с особенностями здоровья.

В частности, при поддержке БГП оборудована кухня, где воспитанники центра открывают для себя секреты приготовления разных блюд. Как тонко подмечено, жизнь идёт, родители не всегда будут рядом, и надо уметь обходиться своими силами. В центре учат шить, ухаживать за вещами, следить за собой.

Село меняется

Социальное партнёрство не ограничивается посёлком Ауэзов, в его орбиту вовлекаются и близлежащие населённые пункты.

Врачебной амбулаторией села Шалабай руководит врач общей практики Акмарал Адильханова. Молодой перспективный специалист приехала в село с университетским дипломом. И поразилась: в 21 веке в амбулатории топят печку, удобства во дворе…

– В конце прошлого года на собрании с жителями я попросила руководство БГП взять на контроль эти немаловажные бытовые вопросы, – говорит Акмарал Адильханова. – Никак не ожидала, что помощь придёт так быстро. Нынешним летом котёл отопления вынесли из здания амбулатории в отдельную топочную, рядом построили углярку. В здании обустроили санузел. Огромное спасибо руководству компании за чуткость!

По информации ведущего специалиста Шалабайского сельского округа Куаныша Олжаева, БГП построило прекрасную детскую площадку, где шумят листвой пирамидальные тополя. У каждого дерева табличка с именами местных ветеранов.

– Предприятие помогло полностью заменить на двух улицах линии электропередачи, что избавило от перебоев со светом, – говорит специалист акимата. – Кабель был старый, ветер обрывал провода. С недавних пор сельчане забыли об этой проблеме.

Куаныш Олжаев показывает строящуюся спортивную площадку, где будет беговая дорожка, баскетбольные щиты – подрядчики уже заканчивают работы.

Добавим, что развитие инфраструктуры в близлежащих населённых пунктах всегда оказывает мультипликативный эффект. Помнится, как радовались жители, когда БГП построило новую котельную, обновило водовод, электросети и систему подачи тепловой энергии. Да и автомобильная дорога из посёлка до трассы Усть-Каменогорск – Калбатау летом и зимой находится в хорошем состоянии.

В заключение скажем, что с 2014 года предприятие вложило в развитие социальной сферы Восточного Казахстана и области Абай 14 млрд тенге. Для добрых дел не существует административных границ и географических барьеров.

Таир Сапаргалиев