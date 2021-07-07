Как на ладони…

Прогуляться по улицам Нур-Султана, не выезжая за пределы Усть-Каменогорска? Легко! В одной из городских библиотек творчески подошли к празднованию Дня столицы.

Нур-Султан называют городом мечты, он вызывает интерес как у жителей страны, так и у зарубежных гостей. Действительно, столица, словно магнит, притягивает к себе внимание. Что вполне объяснимо. Её архитектурный облик, без преувеличения, можно назвать уникальным. В нём причудливо и гармонично слились творческие фантазии западных мастеров, восточные традиции и смелые инновационные идеи.

– Столица – гордость независимого Казахстана, – подчеркнул сотрудник КГУ «Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея» Усть-Каменогорска Руслан Бабиров. – Она – воплощение мечты нашего народа. Это ультрасовременный город, в котором удачно сочетаются черты восточной и западной культур. Нур-Султан наглядно демонстрирует успехи нашего государства за годы Независимости.

Расположившийся среди бескрайних степей Нур-Султан называют зелёным волшебным оазисом с огромным количеством современных достопримечательностей и историко-культурных памятников. Те, кто побывал в этом городе, мечтают вернуться сюда снова, чтобы ещё раз насладиться его величием и красотой.

Уникальную возможность посетить главный город страны, при этом не выезжая из Усть-Каменогорска, предоставила Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея всем желающим в Доме дружбы – центре общественного согласия. Её сотрудники разработали VR-тур по столице, благодаря которому можно прогуляться по живописным улицам Нур-Султана и полюбоваться его достопримечательностями. Шлем виртуальной реальности мгновенно перенесёт вас к бессменному символу и многолетней визитной карточке столицы – Байтереку, символизирующему независимость монументу «Қазақ елі», олицетворяющему собой дружбу народов Дворцу мира и согласия, известному торгово-развлекательному центру «Хан Шатыр» и другим.

Стоит отметить, что сотрудники библиотеки самостоятельно воссоздали образ главного города страны, используя возможности современных технологий. К слову, получилось очень реалистично. На несколько минут город мечты оказался как на ладони…

– Такое необычное ощущение, – поделилась жительница областного центра Гульсара Екенова. – Мне показалось, будто попала в какую-то сказочную страну. Всё так красочно, ярко, реалистично, что дух захватывает.

Помимо этого, была подготовлена книжная выставка, на которой вниманию гостей представили книги, альбомы об истории строительства столицы, о событиях мирового масштаба, проходивших в городе, архитектурных шедеврах и культурной жизни столицы. Для любителей электронных книг сотрудники библиотеки подготовили подборку QR-кодов для чтения известных произведений.

Татьяна Кравченко

Фото Ануара Тюлюбаева