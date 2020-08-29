К школе готовы!

В Бескарагайском районе стартовала традиционная акция «Дорога в школу».

Речь идёт об оказании материальной и иной помощи обучающимся из числа малообеспеченных, семей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

– Перед началом учебного года директора школ во всех населенных пунктах проводят разъяснительную работу по этой акции, – отметил руководитель отдела образования Самат Омаргазин. – На сайтах школ, в социальных сетях размещены наглядно-информационные материалы. Обеспечена бесперебойная работа горячих линий, телефонов доверия, общественных приемных для оперативного реагирования на обращения граждан.

Также сформирован список шефства государственных органов и организаций, бизнес-структур над учащимися, нуждающимися в поддержке при подготовке к школе для оказания адресной помощи.

– В школах обновляют базу данных о потенциальных меценатах, направили обращения руководителям крестьянских хозяйств об участии в акции, розданы листовки, – добавил Санат Омаргазин. – От центра молодежи района первоклассникам также будет оказана благотворительная помощь. На сегодняшний день меценаты района активно поддержали акцию. На сумму более 300 тысяч тенге для учеников закуплены рюкзаки, школьные принадлежности, спортивная одежда.

На портале «Атамекен» зарегистрировано свыше десяти учеников из школ района для оказания помощи.

Елена Пашке

Бескарагайский район