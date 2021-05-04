К поэзии не угасает интерес

В Аягозском районе прошёл районный этап традиционных ХХІІ республиканских Абайских чтений.

Конкурс, организованный Аягозским районным отделом образования, прошёл в онлайн-формате. Учащиеся 8 — 11 классов пробовали свои силы в шести номинациях.

По итогам конкурса были определены лучшие из лучших. Именно они будут защищать честь района на областном этапе Абайских чтений.

Так, победительницей в номинации «Көңілім әнді ұғады» стала учащаяся средней школы № 6 Ботагоз Апырымова. Высший балл в номинации «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» получил учащийся городской многопрофильной казахской школы-гимназии Куандык Курманов. Первое место в номинации «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» заняла учащаяся средней школы № 5 Аружан Токтасынова, а в номинации «Абайдың ақын шәкірттерінің шығармалары» – учащаяся средней школы № 5 Нурай Бейбит. В номинации «Қарасөз» победила учащаяся средней школы № 6 Аяулым Мейрамханкызы.

Все победители награждены грамотами районного отдела образования.

Таскын Болатулы

Аягозский район