«Изумрудный» мост дружбы

В этом году исполняется 130 лет со дня рождения одного из первых писателей, положивших начало литературному Усть-Каменогорску – Александру Мелентьевичу Волкову, творческое наследие которого составляет более двадцати книг для детей и юношества, переведённых на многие языки мира.

Напомним, Александр Волков является автором знаменитого «Волшебника Изумрудного города» – переработки книги американского писателя Л. Ф. Баума «Волшебник Страны Оз».

В течение двадцати лет в областном центре, на родине писателя, действует некоммерческая организация «Общественный фонд «Изумрудный город», основная цель – развитие творческой инициативы молодёжи посредством популяризации творчества детских писателей.

Специалисты фонда ведут поисково-собирательскую и научно-исследовательскую работу по комплектованию фондового материала, представленного в стационарной экспозиции «Музей детской литературы Восточного Казахстана им. А. М. Волкова» в стенах городского Дворца культуры металлургов – ныне Дома дружбы народа ВКО.

Директор фонда Татьяна Карпович отмечает, что благодаря многолетней дружбе с семьёй писателя, живущей в Москве, и тесному творческому сотрудничеству с его внучкой К. В. Волковой в 2004 году на базе школы-партнёра № 24 был создан Детский музей А. Волкова, экскурсии по которому проводили сами юные музейщики.

– 14 июня 2021 года исполнится 130 лет со дня рождения писателя, – добавила Татьяна Карпович. – Поэтому наш фонд расширил свою деятельность и приступил к разработке нового международного проекта «Мост дружбы «Изумрудный город». Он призван объединить поклонников творчества А. Волкова, ведь сказки о Волшебной Стране и в наши дни живут и помогают читателям раскрывать в себе Мудрость, Сердечность и Отвагу для достижения своей заветной Мечты!

Наш именитый земляк написал много книг, в том числе «Семь подземных королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» и другие, но главное – он всю свою жизнь посвятил образованию и нравственному воспитанию молодёжи. Александр Волков был не просто талантливым писателем, учёным, переводчиком, а в первую очередь педагогом. И сегодня его произведения известны юным читателям по всему миру.

Ева Ким

Фото из архива Татьяны Карпович