Иждивенческих настроений нет

Сертификат на первоначальный взнос для участия в программе «Бақытты отбасы» увеличен до 1,5 млн тенге.

Для участия в программе «Бақытты отбасы» на сегодняшний день в регионе подано 1860 заявок, сообщил в ходе совещания по вопросам жилищного строительства аким области Даниал Ахметов.

«Провёл совещание, в рамках которого мы обсудили новые возможности программы «Бақытты отбасы». На сегодняшний день 1860 человек подали заявки на участие в ней. Это многодетные семьи, а также неполные и семьи, где воспитываются дети с особыми потребностями. Хочу подчеркнуть, что у людей нет иждивенческих настроений, они готовы работать и выплачивать кредит за коммерческое жилье. Со своей стороны мы увеличили сумму сертификата на первоначальный взнос до 1,5 млн тенге», написал Даниал Ахметов на своей официальной странице в Инстаграм.

Кроме того, по его словам, местные власти предлагают заявителям индивидуальные дома, которые строятся в рамках другой программы – «Одноэтажный Восток». Стоимость коммерческого жилья сейчас значительно выросла, а в этих домах цена за квадратный метр варьируется от 140 до 160 тысяч тенге. Таким образом, участники «Бақытты отбасы» получат комфортабельное жильё по разумной стоимости. 180 домов сейчас строятся по программе «Одноэтажный Восток» в Усть-Каменогорске, и уже есть 106 заявок. 70 домов – в Семее, там 58 заявок.

– Я поручил акимам городов и районов провести беседу с каждой семьёй, объяснить все плюсы участия в двух программах. Я уверен, что люди обрадуются предложению получить качественное жильё, стоимость которого сейчас гораздо ниже рыночной, – отметил глава региона.

К слову, в прошлом году выданы сертификаты для участия в программе «Бақытты отбасы» на 2,1 млрд тенге, счастливыми обладателями новых квартир и домов стали 226 семей.

Пресс-служба акмата ВКО

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