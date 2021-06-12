История в картинах и музыке

В Восточно-Казахстанском музее искусств проходит выставка произведений изобразительного искусства Тарбагатайского района.

Выставка организована в рамках областного фестиваля искусств «Дала дидары», посвящённого 30-летию Независимости Республики Казахстан. Свои уникальные работы в стенах музея уже успели презентовать художники и мастера Кокпектинского, Абайского, Курчумского районов и района Алтай.

– С момента начала реализации программы «Рухани жаңғыру» Восточно-Казахстанский музей искусств радует нас различными проектами. Один из них – фестиваль «Дала дидары». Думаю, участие в этом масштабном проекте – хорошая возможность для жителей нашей области, занимающихся творчеством, – говорит специалист КГУ «Региональный центр «Рухани жаңғыру» УВП ВКО Камбар Маратулы.

Настал черёд талантов Тарбагатайского района воспользоваться этой возможностью. И они выполнили свою задачу на отлично. Организаторы называют эту выставку одной из самых мощных. Ведь в большом и малом залах музея представлено более 100 картин и образцов декоративно-прикладного искусства.

Для посетителей вернисажа подготовлены видеопрезентация о культурном наследии и природе Тарбагатая, а также музыкальные, инструментальные и вокальные номера в исполнении этногруппы «Бабалар сазы».

– Этногруппа «Бабалар сазы» организована в 2014 году по инициативе Шакен Копшикбаевой при Доме культуры села Аксуат Тарбагатайского района. С тех пор она неустанно трудится на пути возрождения казахских старинных музыкальных инструментов. Коллектив демонстрировал своё творчество не только на казахстанских сценах, но и в Иране и Турции, – отметил заместитель акима Тарбагатайского района Кайрат Мауадинов.

Незабываемые творческие номера этногруппы зрители приняли бурными аплодисментами и возгласами «браво». Не каждый день жителям областного центра представляется возможность вживую послушать, как звучат древние музыкальные инструменты – жетиген, кобыз, кыл-кобыз, дабыл и другие.

Затем для зрителей организовали экскурсию по большому и малому залам, где представлены практически все живописные жанры – натюрморт, портрет, пейзаж и сюжетные картины.

– Тарбагатайский район – это юго-восток нашей области. Здесь, в государственном природном заповеднике, расположенном в пределах скалистого хребта Манрак и Чиликтинской котловины, обитают многие редкие животные и птицы. В произведениях художников отображена богатая флора и фауна района, а также отражена древняя история этого края, – говорят сотрудники ВКМИ.

По словам Кайрата Мауадинова, в районе действуют две школы искусств – в сёлах Акжар и Аксуат. Произведения преподавателей, работающих в этих учреждениях, стали частью выставки. Жаркынгазы Съязбеков, Еркин Сулейменов, Адилет Шокан представили в своих работах образы Абылай хана, Кабанбай батыра и его дочери, воительницы Назым. Также выставку украсили работы Еркебулана Жакишева, Жанерке Ерлановой, Меира Жетписова и самого известного живописца района Алибека Шоканова. Одна из основных тем, которые художники постарались раскрыть в своих работах, – красота родного края.

В ходе вернисажа прошёл мастер-класс от Меира Жетписова и Адилета Шокана. Мастера кисти за считанные минуты написали акварелью два пейзажа. Они изобразили первозданную природу Тарбагатайского района.

Вместе с тем многим понравится серия картин из фетра дизайнера, преподавателя детской школы искусств из села Акжар Айгерим Мухамеджановой, которую она посвятила пернатым. Порадует зрителей и древнее музыкально-кукольное искусство – ортеке.

Главная изюминка выставки – декоративно-прикладное творчество, основанное на традициях национальных казахских ремёсел. Этим необычайным видом искусства в Тарбагатайском районе занимаются Еламан Кужиманов, Марат Абилкасымов, Ринат Салменов, Айнур Жумабеккызы, Жансая Абылгазинова. В музее можно увидеть множество восхитительных работ, созданных их руками, – музыкальные инструменты, изделия из кожи, вышивку, курак корпе, коржын, национальную одежду и аксессуары, в том числе головные уборы и женские украшения.

Выставка будет открыта в Восточно-Казахстанском музее искусств до 27 июня. Кроме того, специалисты музея готовят онлайн-экскурсию, с которой позже можно будет ознакомиться на YouTube-канале ВКМИ.

Напомним, итоговая выставка фестиваля искусств «Дала дидары», во время которой лучшие работы будут отмечены наградами, состоится в День Независимости РК.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева