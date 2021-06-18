Искусство превыше всего

В Аягозском районе в просторном зале Дома культуры при аншлаге прошёл концерт Аяулы Сарбасовой.

Когда постепенно погас свет рампы, и сцена плавно открылась, первой в концерте прозвучала народная песня «Караторгай» в исполнении руководителя Дома культуры Аяулы Сарбасовой. Было очевидно, что песня очень нравится зрителям. Её слушали с трепетом и теплотой. Затем исполнительнице несколько раз пришлось повторить эту и другие песни на бис. Концерт прошёл с соблюдением всех санитарных норм и требований.

После концерта поклонникам удалось побеседовать с певицей.

– Признаться, в свете последних событий успела соскучиться по сцене, – рассказала она. – Очевидно, что за время карантина артисты и зрители научились ценить друг друга. Петь на эстраде, петь соло или под гитару доставляет мне большое удовольствие. Раньше я не верила, что у сцены есть волшебство, особая сила. Теперь убедилась в этом.

Её собеседники спросили, давно ли Аяулы Сарбасова поёт? По словам артистки, петь, причём уже на сцене, она начала с четырёх–пяти лет.

– Стремление к искусству, любовь к творчеству прямой дорогой привели меня на сцену, – поделилась Аяулы Сарбасова. – В Семее, оставив профессию педагога, я перешла в городской ансамбль песни и пляски «ЕврАз шоу». Не обращала внимания на низкий оклад, так как интерес к искусству ставила выше.

По рассказу певицы, она окончила художественный факультет Семипалатинского педагогического института. Затем переобучилась в этом же учебном заведении по специальности «Музыка». Потом её к себе на работу пригласили руководитель отдела культуры города Семей Құсмілия Нұрқасым и директор Дома культуры Әуелхан Мұқатайұлы. Позже она стала руководителем Мамырсуского Дома культуры, расположенного в священном и сакральном месте Аягозского района.

Родом Аяулы из села Ульгули Малшы Кокпектинского района. С 1994 года по октябрь 2001 года работала учителем рисования и черчения в школе-гимназии № 6 города Семея.

Заведующая Мамырсуским сельским домом культуры при Доме культуры «Козы Корпеш – Баян Сулу» Аягоза является обладателем медали «Мәдениет майталманы». Аяулы Жумагалиевна немало лет отдала любимому делу.

Когда в ноябре 2001 года она получила приглашение на работу в Семипалатинский городской Дворец культуры, не раздумывая приняла решение отдать себя искусству. С тех пор, когда она впервые вышла на сцену, прошло много лет. Каждый год она принимала участие в конкурсах художественной самодеятельности, занимала призовые места, летом выезжала на дальние пастбища с концертами. Будучи студенткой Семипалатинского педагогического колледжа, Аяулы пела под гитару, танцевала, была солисткой хора. Потом они с сестрой Мунлык Сарбасовой создали дуэт «Арман-ай», исполняли песни только под гитару. Им посчастливилось дарить своё творчество на одной сцене вместе со многими известными артистами.

– В 2003 году в Астану (ныне – Нур-Султан) на фестиваль, посвящённый празднованию Дня Независимости РК, был приглашён наш дуэт «Арман-ай», – вспоминает Аяулы Сарбасова. – В Конгресс-холле перед Главой государства мы исполнили песню А. Искака «Бахыт». Таким образом, нам выпала честь исполнять песню на одной сцене с Бибигуль Тулегеновой, Ескендиром Хасангалиевым, Алтынай Жорабаевой и группами «МузАрт», «Байтерек», «Жігіттер». На следующий год мы вместе с театром песни и танца «ЕврАз шоу» с концертом побывали в Чугучаке и Урумчи (КНР).

Стоит отметить, что в 2006 году дуэт сестер Аяулы и Мунлык Сарбасовых «Арман-ай» принял участие во многих конкурсах, фестивалях и становился лауреатом. Также они стали лауреатами региональных конкурсов песни «Моя семья», «Ән-Семей», республиканского конкурса «Абай әлемі». В Семейском городском Дворце культуры состоялся первый творческий вечер сестёр под названием «Жүрек сыры». В нём приняли участие гости из столицы Әкім Ысқақ и известный в Семее композитор, исполнитель Турсынгазы Рахимов. Они дали высокую оценку их творчеству.

Сегодня у этой талантливой исполнительницы масса благодарственных писем и грамот, полученных от руководства района, области, республики.

– Она одна из тех людей, кто широко пропагандирует культуру и искусство в нашем районе, – отметили в акимате Аягозского района.

Юрий Пааль

Аягозский район