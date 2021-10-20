Перспективы

Инвестиции в будущее

20.10.2021
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В Уланском районе реализуются различные инвестиционные проекты, которые позволят не только расширить и обновить действующие производства и создать новые, но и дадут новый толчок для развития экономики района.  

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2025» в районе реализовано семь проектов на сумму 234 млн тенге. По программе «Экономика простых вещей» в сфере агропромышленного комплекса создано 11 проектов на сумму 3 млрд тенге. Всё это позволило создать 26 дополнительных рабочих мест.  

Реализуются и крупные инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе. Например, один из них направлен на расширение бройлерного производства Усть-Каменогорской птицефабрики до 55 тысяч тонн продукции в год. По данным акима Уланского района Рената Курмамбаева, общая стоимость проекта составляет 15 млрд тенге. Строительство птичников началось в этом году. Этот проект позволит ликвидировать безработицу среди населения, ведь будет создано 713 постоянных рабочих мест.  

Ещё один проект – строительство тепличного комплекса мощностью в тысячу тонн продукции в межсезонье. Планируется выращивать различные овощи, зелень. По словам Рената Курмамбаева, стоимость проекта составляет 500 млн тенге, закончить его планируется в 2023 году. Открытие теплицы позволит трудоустроить 50 человек.  

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить срок реализации программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса». Благодаря этому в 2022 году мы дополнительно реализуем девять проектов, – отметил аким района.  

Дарья Антон 

Фото из открытых источников

Уланский район

20.10.2021
18

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