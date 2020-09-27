Иммунная плазма для земляков 

Работники «Казцинка» становятся донорами иммунной плазмы, которая применяется для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Ещё в конце лета медики Восточного Казахстана обратились к неравнодушным гражданам, перенёсшим новый вирус, с просьбой стать донорами иммунной плазмы. В крови переболевших содержатся антитела, способные помочь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Процедура не причиняет никакого вреда донору. При наличии определенного количества антител её можно повторять каждые 20 дней. Забор плазмы проводится в Восточно-Казахстанском областном центре крови.

Сразу несколько казцинковцев откликнулись на призыв стать донорами. Технолог плавильного цеха Свинцового завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса «Казцинка» Денис Болдырев стал одним из них:

– Я уже переболел COVID-19, анализы показали, что у меня достаточно антител, чтобы стать донором, – рассказал мужчина. – Осенью может быть новый всплеск заболевания, поэтому посильная помощь каждого из нас может спасти чью-то жизнь. Надеюсь, что 540 мл плазмы, которые пополнили Центр крови, при необходимости вылечат пациентов с тяжёлой формой заболевания.

Многие сотрудники компании являются почётными донорами, активно посещают Центр крови.

– Стать донором иммунной плазмы – значит помочь как минимум троим больным коронавирусом в тяжёлой форме, – отметил исполнительный директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Думаю, реальная помощь казцинковцев станет большим вкладом в общую борьбу с пандемией.

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