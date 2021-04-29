И снова «здравствуйте»…

Скандал вокруг проекта по раздельному сбору мусора в Семее получил неожиданное продолжение.

На этот раз предприниматель Рафаил Хазипов решил в очередной раз выйти к представителям прессы и обвинить исполнительную власть в том, что она создает различные препоны в реализации проекта.

Напомним, в январе прошлого года между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК, акиматом Семея и ТОО «Оператор РОП» подписана Дорожная карта по реализации проекта по внедрению раздельного сбора и сортировки ТБО в Семее.

В рамках этого документа решено определить ответственную организацию по эксплуатации техники и оборудования для внедрения раздельного сбора и сортировки ТБО. Распоряжением акима Семея создана комиссия по определению ответственной организации для внедрения раздельного сбора и сортировки ТБО, в которую вошли представители ЖКХ, отдела ПТиАД, Общественного совета, депутаты маслихата Семея, отделов экономики, земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

Депутат маслихата и индивидуальный предприниматель, владелец полигона ТБО в Семее Рафаил Хазипов выступил с заявлением, рассказав, что отдел ЖКХ опубликовал требования к лицам, претендующим стать ответственной организацией. Им предоставлена в комиссию заявка, техническая спецификация и другие необходимые документы. Согласно протоколу заседания этой комиссии, принято решение определить ответственную организацию по эксплуатации техники и оборудования для внедрения раздельного сбора и сортировки твёрдых бытовых отходов по городу Семею – индивидуального предпринимателя «Хазипов Р.С.». После этого началась реализация Дорожной карты. Заключён трёхсторонний договор между теми же участниками Дорожной карты с определением взаимных обязательств и гарантий в целях внедрения раздельного сбора и сортировки ТБО, а городской акимат совместно с ответственной организацией должен обеспечить использование полученного оборудования по прямому назначению. Между акиматом Семея и ИП «Хазипов Р.С.» заключён меморандум о сотрудничестве по вопросам раздельного сбора и сортировки ТБО.

ТОО «Оператор РОП» уже приступил к активной реализации проекта. В начале текущего года приобретено и поставлено в отдел ЖКХ 1050 сетчатых контейнеров, 532 колокольчатых контейнера, которые подлежат установке во дворах жилых домов, в местах массового скопления жителей для раздельного сбора. В марте было передано шесть единиц дорогостоящей автомобильной техники для вывоза ТБО. Заключён контракт с греческой компанией о поставке в ближайшее время оборудования с полностью автоматизированной линией сортировки, позволяющей извлекать из ТБО полезные компоненты в гораздо большем отношении, чем другие линии сортировки, при меньших затратах.

Предприниматель заявил о своём намерении реализовать проект сразу после получения техники, но якобы городской акимат всячески этому препятствует, отказывая в передаче техники. Кроме того, предприниматель заявил об угрозе возникновения мусорного коллапса в городе и резкого повышения тарифа за вывоз мусора.

По мнению Рафаила Хазипова, ГКП «МЭП «Келешек» не соответствует таким требованиям, имея в штате только одного директора. Более того, согласно ст. 192 Предпринимательского кодекса РК государственные предприятия при расширении видов своей деятельности обязаны получать согласие антимонопольного органа. Согласно письму Антимонопольного органа от 2020 г. дал согласие ГКП «МЭН Келешек» только для осуществления деятельности по захоронению ТБО, созданию и эксплуатации полигона. То есть, по словам Хазипова, ГКП «МЭП «Келешек» не имеет никаких прав осуществлять дея-тельность по сбору и сортировке ТБО, но акиматом Семея грубо нарушается законодательство.

В офисе предпринимателя в этот день собрались не только журналисты, но и представители местных исполнительных органов во главе с акимом Семея Нурымбетом Сактагановым. Он лично опроверг информацию о смене ответственной организации на ГКП «МЭП «Келешек».

– Шесть дней назад господин Хазипов действительно обратился ко мне с этим вопросом. В настоящее рассматривается проект по модернизации системы управления ТБО в городе. К сожалению, на первом этапе Максат Нигметов не подписал договор. Вопрос находится на рассмотрении. Работа над проектом идёт. Никто не говорит, что всё будет передано ГКП «МЭП «Келешек». Эта информация не соответствует действительности, потому что «Келешек» не может на сегодняшний день заниматься этими вопросами. Еще раз повторю, что вопрос находится на рассмотрении. Почему господин Хазипов говорит о том, что мы приняли решение передать реализацию проекта «Келешек» или какому-то другому предпринимателю? Это не соответствует действительности, – заключил аким города.

При этом предприниматель не захотел прислушиваться к участникам встречи. Впрочем, подобные мероприятия в Семее проводились неоднократно, и каждый раз предприниматель прибегает к помощи журналистов, создавая ненужную шумиху.

Ни для кого не секрет, что «мусорный» бизнес является прибыльным. И при разумном подходе к реализации проекта выигрывают не только предприниматели, но и горожане. Пока же семейчане регулярно жалуются на несвоевременный вывоз мусора.

Так или иначе, результатов встреча пока не дала. Не приведёт ли сложившаяся ситуация к мусорному коллапсу в городе, как уже возникала неоднократно, покажет время. «Инсайдерские» заявления, что в ближайшее время тарифы на вывоз мусора повысятся до 1500 тенге с физических лиц и 21 тысячи тенге с предприятий, не нашли подтверждения. Представители городского акимата заверили, что максимальная сумма тарифа составит 460 тенге с человека, а все расходы будут покрываться за счет субсидий.

Рафаилу Хазипову напомнили, что общая сумма проекта станет известна только после технико-экономического обоснования. И заявлять о том, что сумма тарифа для населения будет неподъёмна, как минимум преждевременно.

Ни на один вопрос представителей СМИ предприниматель не смог дать аргументированных ответов.

Мария Щетинина

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Семей