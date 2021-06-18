И снова о пенсии…

Специалисты областного филиала ЕНПФ продолжают отвечать на актуальные вопросы наших читателей.

– Недавно узнал, что можно получать выплаты из ЕНПФ за счёт добровольных пенсионных взносов, не достигнув пенсионного возраста. Можете рассказать подробнее, что такое ДПВ и как начать получать выплаты раньше 63 лет?

– Добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – это деньги, которые вносятся вкладчиками по своей инициативе в ЕНПФ. Их могут вносить как физические лица в свою пользу, так и физические и юридические лица в пользу третьего лица. При этом размер и периодичность уплаты ДПВ устанавливаются физическим или юридическим лицом самостоятельно.

К примеру, в июне вы можете пополнить свой счёт на пять тысяч тенге, а в июле – на десять тысяч тенге и так далее. Однако для получения в будущем достойных пенсионных выплат необходимо пополнять счёт регулярно.

Одним из преимуществ уплаты ДПВ является то, что эти взносы не облагаются подоходным налогом. Кроме того, с 1 января 2021 года ДПВ, уплачиваемые налоговым агентом (работодателем) за счёт собственных средств в пользу работника, относятся на вычет при исчислении корпоративного подоходного налога. В то же время суммы уплаченных работодателем ДПВ в пользу работника не учитываются при налогообложении дохода работника.

С 1 мая этого года основанием для открытия индивидуального пенсионного счёта для учёта ДПВ является в том числе поступивший в ЕНПФ первый добровольный пенсионный взнос. Таким образом, вкладчикам нет необходимости посещать офис Фонда – идентификация физического лица, в пользу которого производятся ДПВ, осуществляется по персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платёжного поручения при перечислении ДПВ. А все необходимые сведения – о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания – ЕНПФ получает из соответствующих информационных систем государственных органов.

Что касается возраста получателя выплат за счёт ДПВ, то согласно пункту 1 статьи 33 Закона РК «О пенсионном обеспечении» право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счёт ДПВ имеют лица, достигшие пятидесятилетнего возраста; являющиеся инвалидами; выезжающие или выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определённые законодательством РК, подтверждающие намерение или факт выезда. Также на выплаты за счёт ДПВ могут претендовать лица, имеющие пенсионные накопления в пределах сумм добровольных пенсионных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в едином накопительном пенсионном фонде и (или) добровольном накопительном пенсионном фонде не менее пяти лет.

Таким образом, начав копить средства за счёт ДПВ, к примеру в 25 или 35 лет, в 30 или 40 лет соответственно, можно начать получать свои первые выплаты.

Напомним, уплату ДПВ в ЕНПФ можно осуществлять через банки второго уровня (БВУ) либо АО «Казпочта». Отдельные БВУ предоставляют возможность перечисления взносов онлайн (через мобильное приложение или терминалы самообслуживания). Кроме того, имеется возможность подачи заявления работодателю, на основании которого последний регулярно будет перечислять ДПВ в ЕНПФ в пользу заявителя либо третьего лица.

– Я являюсь гражданином Узбекистана, работаю в сфере продаж. Имею ли я право участвовать в пенсионной системе Казахстана, и должен ли мой работодатель вносить за меня пенсионные взносы?

– В соответствии со статьей 2 Закона «О пенсионном обеспечении в РК» иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами РК, если иное не предусмотрено законами и международными договорами.

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, при наличии документа, удостоверяющего личность, выданного уполномоченным органом РК (для иностранца – вид на жительство, для лица без гражданства – удостоверение лица без гражданства), имеют право на пенсионное обеспечение в Казахстане.

В случае если иностранцы и лица без гражданства находятся в республике на ином законном основании, то они считаются временно пребывающими и не имеют право на пенсионное обеспечение в РК и не вправе уплачивать пенсионные взносы в ЕНПФ.

Таким образом, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана, имеют право участвовать в накопительной пенсионной системе РК.

С января 2019 года открытие индивидуального пенсионного счёта (ИПС) в ЕНПФ осуществляется в автоматическом режиме, соответственно, нет необходимости обращения в Фонд. В случае отсутствия у физического лица в ЕНПФ открытого ИПС, он открывается на основании поступившей из НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» первичной суммы обязательных пенсионных взносов (ОПВ), перечисленной агентом в ЕНПФ на реквизиты физического лица, указанные в электронном платёжном поручении. В связи с чем заявление для открытия физическими лицами ИПС для учёта ОПВ в ЕНПФ сейчас не требуется.

– Уже второй год нахожусь на пенсии, однако недавно я нашёл небольшую подработку. Будет ли мой работодатель перечислять десять процентов от моей зарплаты в ЕНПФ? Ведь я уже получаю пенсионные выплаты.

– Нет, ваш работодатель не будет перечислять за вас обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ. В соответствии с положениями п. 2 ст. 24 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в РК» лица, достигшие пенсионного возраста, освобождаются от уплаты обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ.

– Около пяти лет назад я открыл пенсионный счёт в ЕНПФ. Это было необходимо для моей работы, однако спустя неделю я уволился. Как мне известно, все эти годы мой пенсионный счёт не пополнялся, и теперь, наверное, он уже закрыт? Если мне снова понадобится пенсионный счёт, нужно ли идти в офис Фонда?

– При наличии у вас нулевого счёта, на котором отсутствуют пенсионные накопления, с 1 марта текущего года такие индивидуальные пенсионные счета (ИПС) закрываются по истечении одного месяца.

Также закрываются ИПС, на которых имелись пенсионные накопления и были осуществлены выплаты и переводы всей суммы пенсионных накоплений и на которые после осуществления выплаты либо перевода взносы в течение месяца не поступали.

В будущем для открытия нового ИПС вам не нужно посещать офисы обслуживания ЕНПФ. Если счёт отсутствует, то он открывается в информационной системе Фонда автоматически при поступлении первого взноса, идентификация физического лица осуществляется по персональным данным, указанным в электронном формате платёжного поручения при перечислении пенсионного взноса, а все необходимые сведения о реквизитах действующего документа и прочих реквизитах ЕНПФ получает из информационных систем государственных органов.

– Слышал, что с этого года вкладчики ЕНПФ могут за счёт своих пенсионных накоплений купить недвижимость. В моём случае «пенсионные» в сумме 5,5 миллиона тенге должны были помочь мне купить квартиру, однако продавец не дождался и успел продать её другому клиенту. Сейчас мои деньги «висят» в «Отбасы банке», что теперь будет с моими неиспользованными деньгами? Как скоро они вернутся на мой счёт в ЕНПФ? И какие потери могут меня ожидать?

– После поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчёт уполномоченного оператора АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» получатель в течение 45 рабочих дней (согласно пункту 13 Правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан) предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат.

В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ на пенсионный счёт вкладчика. Вместе с тем переведённую сумму вы можете вернуть, подав в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» соответствующее заявление, которое банк должен исполнить в течение трёх рабочих дней с даты получения заявления на возврат от получателя.

Обращаем внимание, что в течение 45 рабочих дней после перечисления запрашиваемой вкладчиком суммы пенсионных накоплений из ЕНПФ на спецсчёт уполномоченного оператора данная сумма не участвует в инвестиционном управлении и, следовательно, на неё перестаёт начисляться инвестиционный доход.

Если говорить о возможных потерях, то, например, годовая доходность пенсионных активов ЕНПФ за 2020 год составила 10,92 процента. Если исходить из этих данных, при возврате средней суммы единовременной пенсионной выплаты в размере, к примеру, 5,5 млн тенге со специальные счёта уполномоченного оператора в ЕНПФ, неиспользованной по назначению в течение 45 рабочих дней, размер недополученного вкладчиком инвестиционного дохода может составить порядка 100 тысяч тенге.

Кроме того, на пенсионные накопления, перечисленные на спецсчёт, не распространяется предусмотренная законом гарантия государства по их сохранности с учётом уровня инфляции. Также с сумм единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ производится исчисление и удержание индивидуального подоходного налога (ИПН), согласно способу, выбранному вкладчиком и указанному в его заявлении.

Исходя из этого, для исключения случаев возврата средств в ЕНПФ, потери инвестиционного дохода и гарантии государства, а также преждевременного исчисления ИПН рекомендуем вкладчикам ответственно и тщательно планировать использование единовременных пенсионных выплат. До подачи заявки следует внимательно изучить список документов, необходимых для подтверждения целевого использования пенсионных накоплений, и обеспечить их своевременное предоставление уполномоченному оператору.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой