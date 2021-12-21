Хранители истории

Областной архив уже более 80 лет служит мостом между прошлым и настоящим. Здесь хранится множество материалов, способных пролить дополнительный свет на историю Восточного Казахстана. 22 декабря сотрудники архива отметят свой профессиональный праздник.

При слове «архив» у большинства людей возникают неясные представления о полках с пыльными бумагами… Но, если приоткрыть дверь и заглянуть в святая святых – архивохранилище, окажется, что здесь кладезь знаний, интереснейших житейских, поучительных историй и сведения, которые помогут оформить пенсию, получить пособие, подтвердить право собственности на недвижимость и так далее.

Архивы не рождаются сами по себе, они собираются годами, десятилетиями, веками. Миссия архивистов при всей их внешней скромности, даже некоторой закрытости – весьма почётна и ответственна.

Современный архивист – это не только квалифицированный профессионал в своей сфере. Он должен обладать достаточно обширным набором качеств, главные из которых собранность и аккуратность, усидчивость и скрупулёзность. Эта профессия требует глубоких исторических знаний, умения ориентироваться в юридических вопросах, работать с компьютерной и множительной техникой.

Сегодня архивы организованы таким образом, чтобы документы хранились как можно дольше, чтобы в них были использованы самые современные ёмкости для хранения, в общем, это интересная, а порой и высокотехнологичная работа.

Среди посетителей архива – жители не только Восточно-Казахстанской области, но и других регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья.

– Областной госархив, где собраны документы с вечным сроком хранения, по своему статусу является объектом особой важности, – рассказывает директор Государственного архива ВКО Самат Рахметов. – Ежегодно госархивом и его филиалами обрабатывается около 30 тысяч заявлений граждан и юридических лиц, в основном это запросы социально-правового характера. Прежде чем подготовить ответы на запросы, архивному работнику надо провести трудоёмкую поисковую работу, затем оформить её в виде архивной справки или заверенной ксерокопии документа.

В структуре областного госархива функционируют шесть филиалов в районах Алтай, Аягозском, Жарминском, Зайсанском, а также в Риддере, Усть-Каменогорске, где трудятся свыше 190 работников.

На начало 2021 года в государственном архиве Восточно-Казахстанской области и его филиалах находилось на хранении более 1,5 млн документов.

Хранятся не только документы на бумажной основе, но и аудиовизуальные. Это снимки окрестностей дореволюционного и современного Усть-Каменогорска, фотографии знаменитых людей, видеофильмы знаменательных событий, происходивших в области, кинофильмы о развитии цветной металлургии и так далее. Архив непрерывно пополняется новыми документами. Самые ранние датированы 1864 годом.

– История архивного дела региона связана с образованием в 1939 году Восточно-Казахстанской области с центром в Усть-Каменогорске. Датой создания Государственного архива ВКО считается 17 апреля 1940 года. В 1941 году на хранении было всего полторы тысячи дел, – делится историческими фактами заместитель директора облархива Елена Костина.

С принятием в 1998 году Закона «О Национальном архивном фонде и архивах» авторитет государственных архивов возрос, в организациях стало уделяться большое внимание вопросам делопроизводства и архивного хранения документов, особенно это касается организаций с государственной формой собственности. Увеличилось количество согласованных номенклатур дел, положений об экспертной комиссии и ведомственном архиве.

Особую значимость в облгосархиве представляют документы, отражающие историю развития промышленности Восточного Казахстана. Это фонды облисполкома, обкома Компартии Казахстана, Совнархоза, Белогорского горнообогатительного, Иртышского полиметаллического, Усть-Каменогорских свинцово-цинкового и титано-магниевого комбинатов, машиностроительного, конденсаторного заводов и многих других предприятий.

– Документы личного происхождения в государственных архивах представляют собой одну из важнейших групп исторических источников, являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия народа, несут в себе уникальную ретроспективную информацию. Их значение особенно велико для изучения истории литературы, науки, искусства, то есть тех сторон человеческой деятельности и исторического процесса, где на первый план выступает индивидуальное творчество. С другой стороны, особенностью документов личного происхождения является необыкновенное разнообразие и многоаспектность их содержания, – отмечают архивисты.

Все документы Государственного архива Восточно-Казахстанской области и его филиалов открыты для доступа исследователей – преподавателей и студентов вузов и школ, работников музеев, частных лиц.

Документы архивных учреждений области активно используются в научных, идеологических и народнохозяйственных целях. На их основе были подготовлены научные труды, дипломные и курсовые работы, а также сборники очерков: «Бесстрашные», «Герои Советского Союза – казахстанцы», «Герои Социалистического труда – казахстанцы», «Очерки истории Рудного Алтая», «С берегов Иртыша», «Они сражались за Родину», «Индустриализация Казахстана», «Коллективизация сельского хозяйства в Казахстане», «Ленину В.И. – от всего сердца», «Ревкомы Казахстана», «Рудный Алтай. Индустриальное развитие Восточного Казахстана. 1920–1945 гг.» и другие издания.

Восточный Казахстан славен известными учёными, деятелями науки, культуры и искусства, писателями, общественными и политическими деятелями. Их документы представляют огромную историческую и научно-практическую значимость.

– На работе нашего архива отразилось стремительное развитие цифровых технологий, – говорит Елена Костина. – С целью создания фонда пользования для дальнейшего хранения в электронном виде проводится сканирование документов, ведётся создание электронных баз данных по документам архива. Это длительный процесс, требующий больших временных затрат. Цифровой формат позволит каждому пользователю получать архивную информацию в удалённом режиме, вне зависимости от того, где она находится на хранении.

В настоящее время приём запросов от физических и юридических лиц и выдача результатов осуществляются госархивом через отделы Госкорпорации, веб-портал «электронного правительства», Центр электронных услуг и канцелярию госархива.

Заветной мечтой работников госархива области является строительство специального здания вместимостью не менее 1,5 млн единиц хранения, которое бы отвечало техническим требованиям хранения и использования архивных документов.

– Первоначальной проблемой госархива области является стопроцентная загруженность архивохранилищ, – отмечает Самат Рахметов. – Ежегодно госархив области и его филиалы принимают на государственное хранение около восьми тысяч документов. Материально-техническое оснащение архивохранилищ не соответствует современным требованиям, необходима замена устаревшего оборудования на более современное, отвечающее требованиям новейших технологий. Наш коллектив надеется, что исполнятся все наши планы и самые смелые мечты.

…Идут годы, меняются названия и подчинённость архивов, законы, регулирующие архивное дело в стране, меняется и сама страна. Но во все времена остаётся главное предназначение архивистов – собирать и хранить историю.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Государственным архивом ВКО