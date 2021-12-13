Хранитель сокровищницы знаний

За 70 лет своей жизни Амантай Исин собрал уникальную библиотеку редких книг и архивных материалов, часть которой была размещена в одной из аудиторий родного университета. Накануне 30-летия Независимости этот удивительный человек отметит свой юбилей.

Наш герой – прирождённый исследователь. Его пытливый ум с раннего детства искал пищу для размышлений, новые знания. Он заслушивался, когда аксакалы рассказывали сказания о батырах и ханах, об их подвигах на поле брани. Любил слушать казахские кюи, которые виртуозно исполнял его отец, поэт и композитор. Но главным своим сокровищем кандидат исторических наук, профессор Университета им. Шакарима Амантай Исин всю свою жизнь считал книгу.

ВКЛАД В НАУКУ

Амантай Исин – признанный авторитет по истории Средних веков Казахстана. С ранних лет изучая тему становления Казахского ханства и деятельности ханов и биев в период позднего Средневековья, он с готовностью делится своими научными открытиями не только с коллегами, но и со всеми, кто интересуется историей нашей республики.

Так, изучая в архивах Москвы и Санкт-Петербурга посольские книги и дипломатическую переписку, ведущуюся с ханами и султанами Казахского ханства, он доподлинно установил точную дату смерти Касым-хана – 1521 год. Хотя в учебниках до сих пор значится другая дата. Именно он открыл совершенно неизвестное науке посольство хана Казахской орды Акназара в 1571-1572 годах в Московию. Кроме того, по архивным данным установил точную дату первого упоминания о Казахской Большой Орде – 1585 год.

Интересное открытие Амантай Исин сделал, работая в фондах музея Абая. В 1997 году, исследуя рукописи на арабской графике, он обнаружил неизвестное письмо, написанное рукой Абая и адресованное его сыну Магауи. Ранее были известны лишь два его письма. И это лишь малая толика того, что открыл исследователь за годы трудов и исследования первоисточников в архивах и библиотеках.

НЕ СКАЗКИ, НО СКАЗАНИЯ

Амантай Исин родился в семье поэта и композитора Исы Биназарулы. Это был человек талантливый и увлечённый литературой и музыкой. Он писал стихи и поэмы, сочинял замечательные кюи. Но раскрыть свои таланты в полной мере Иса Биназарулы так и не смог. Война, послевоенная разруха и бедность лишили его возможности все свои силы отдать творчеству, поэтому он работал в так называемой Красной юрте – очаге культуры и просвещения в отдалённых сёлах Абралинского района Семипалатинской области.

– Отец восхищался Казыбек бием, легендарной личностью в истории казахского народа. Он мог часами слушать сказания, и в 1946 году написал о нём поэму, но так и не дождался её публикации при жизни. Труды отца, его поэтическое наследие я сберёг, и в прошлом году они были опубликованы в серии книг авторов Восточного Казахстана «Абай әлемі», – рассказал Амантай Исаевич.

Он ещё мальчишкой перечитал всю библиотеку в селе Кайнар, куда переехала семья после перевода отца из Красной юрты, прослушал всю собранную там фонотеку. И уже тогда «заболел» казахским народным эпосом и героическими сказаниями о знаменитых батырах.

Учась в средней школе №25 Алма-Аты, Амантай Исин зачитывался хрониками и записками известнейшего историка Средних веков на Востоке Рашид ад-Дина, который ярко и самобытно рассказывал об обычаях и традициях кочевников, излагал основные исторические события того периода.

Неудивительно, что когда пришло время выбирать свой путь и профессию, Амантай с блеском поступил на исторический факультет Семипалатинского педагогического института им. Н.Крупской.

СВОЙ ПУТЬ

Годы учёбы в институте стали для Амантая Исина настоящей школой науки. Едва он приступил к занятиям, как уже через пару недель после начала семестра первокурсника за руку привёл в городской архив Семипалатинска Серафим Семёнович Ивашкин. Здесь он научился работать с фондами, искать интересные документы, исследовать первоисточники. Позже становлением будущего исследователя занялся талантливый преподаватель кафедры истории СССР Виктор Павлович Гноевых.

Собственно говоря, выпускника с красным дипломом оставляли работать на кафедре истории СССР, но из-за малочисленности штата ему пришлось устроиться в школе. Но и тут, работая в небольшой школе на окраине Семипалатинска, где учились дети рабочих мясокомбината и фабрики первичной обработки шерсти, молодой учёный нашёл неожиданный источник знаний по интересующей его тематике.

– Работая в школе, я познакомился с аксакалами посёлков Жоламан, Кирпичный и других городских окраин и обнаружил у них уникальные книги и рукописи запрещённых когда-то авторов. Именно у них я впервые прочитал и переписал поэму и стихи Шакарима, произведения других авторов, чьи имена сейчас вписаны золотыми буквами в наследие казахского народа. А тогда эти книги и рукописи хранились в сундуках в домах горожан. Ведь тогда уже был не 1937 год, по домам не ходили и обыски не устраивали, а людям эти стихи и поэмы нравились, некоторые их даже наизусть заучивали. Вот эти сокровища казахского народа я и собирал по крупицам, копил материал для своих будущих исследований, – поделился Амантай Исин.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

Уйдя из школы, наш герой стал корреспондентом редакции областной газеты «Семей таңы», где, несмотря на занятость, продолжал изучение казахского эпоса и опубликовал на страницах газеты одну из своих научных работ – итоги анализа одного из ранее неизвестных науке народных сказаний.

Также в начале 1980-х годов он работал научным сотрудником и заведующим отделом народного творчества Семипалатинского областного научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы. В составе областной комиссии ездил по сёлам и районам, прослушивая талантливых исполнителей и певцов. Именно тогда он стал записывать на магнитофонную плёнку неизвестные кюи и другие музыкальные произведения. И чтобы перенести их на ноты, самостоятельно выучил нотную грамотность, проштудировав книгу Ахмета Жубанова «Струны столетий». Кроме того, Амантай Исин сам стал исполнять казахские кюи, доведя их количество до 45, среди которых произведения Курмангазы, Даулетерея, Таттимбета и других прославленных и неизвестных музыкантов и композиторов. Некоторые кюи, изученные и сохранённые Амантаем Исиным, и вовсе стали настоящим открытием для музыковедов Казахстана, когда Амантай Исаевич щедро поделился с некоторыми из них своими архивами и наработками.

ПЕДАГОГ, УЧЁНЫЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Лишь в 1983 году Амантаю Исину удалось вернуться к педагогической деятельности и научно-исследовательской работе: он стал преподавателем кафедры истории СССР в родном педагогическом институте. С тех пор прошло без малого 40 лет, а Амантай Исаевич продолжает преподавать в alma mater, хотя за это время высшее учебное заведение не раз поменяло своё название. Уже тогда определились исследовательские приоритеты будущего учёного – медиевистика (Средние века казахской истории).

Уже через год, в 1984 г., он успешно окончил факультет преподавательских кадров при Московском госпединституте по специальности «История» со специализацией «Средние века».

Поступив в аспирантуру, Исин поехал в Алма-Ату, где занялся изучением шежире (родословной казахского народа), но научные интересы аспиранта не нашли поддержки учёных, ведь политика партии и правительства в то время осуждала подобную деятельность.

В годы учёбы в аспирантуре молодой учёный много времени проводил в московских и ленинградских архивах и научных библиотеках, накапливая материал не только для своей кандидатской диссертации, но и по другим темам интересующего его периода.

От обилия информации кружилась голова. Ещё бы, окунувшись в дипломатическую переписку восточного отдела посольского приказа, Исин и предположить не мог, сколько интересного и неожиданного можно почерпнуть из наблюдений за развитием Казахского ханства, сделанных дипломатами Московии, а потом и Российской империи.

– В архивах я фактически дневал и ночевал, не мог оторваться от книг и записей. Наловчился читать русскую скоропись, словно это было современное письмо, изложенное кириллицей, – улыбаясь, вспоминает Амантай Исаевич.

Вот так в 1988 году на свет появилась диссертация, в которой была изложена история взаимоотношений Казахского ханства и Ногайской Орды. К сожалению, из-за экономических трудностей она была издана автором лишь в 2002 году. Кроме того, Амантай Исин написал и издал в 2011 году книгу по истории Казахского ханства XV-XVII веков.

– Эта работа стала прорывом и новым словом в исследовании Казахского ханства. До него Сапар Камалович Ибрагимов, Клавдия Антоновна Пищулина и Турсун Икрамович Султанов изучали историю Казахского государства на основе материалов персидских и тюркских сочинений. Исин же для изучения истории Казахского ханства впервые привлёк данные русских архивов, сведения местных тюркских источников и шежире. Именно Амантай Исин точно установил время смерти казахского хана Касыма, опубликовал новые данные о связях казахов с ногаями, привёл сведения о наиболее раннем упоминании казахских жузов, уточнил обстоятельства жизни и смерти казахского хана Хакк-Назара и многое другое. Современные историки часто ссылаются, цитируют автореферат кандидатской диссертации, – считает один из учеников Амантая Исина, кандидат исторических наук Канат Ускенбай.

Кстати, его долгая работа в российских архивах не пропала даром. В 2005 году он опубликовал сборник посольских материалов Русского государства (XV-XVII вв), в который вошли интереснейшие документы по межгосударственным связям Московского государства того периода, хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов. В этих материалах – посольских книгах и дипломатической переписке русских дипломатов с Ногайской Ордой, Крымским ханством, Османской империей, Польско-Литовским государством, Швецией, Персией и некоторыми другими государствами – можно почерпнуть информацию о казахах и Казахском ханстве.

Кроме того, по результатам работы с документами рукописного фонда Восточного отдела научной библиотеки Санкт-Петербургского университета, Амантай Исин провёл исследование и опубликовал тексты казахской рукописной книги, содержащей ценнейшие сведения по истории Казахского ханства того же периода.

Несомненный вклад в науку Амантая Исина в том, что, начиная с 1985 года и по сегодняшний день он вводит в научный оборот новые, ранее неизвестные и неизученные документы и архивные материалы. Используя знания русской скорописи и арабской графики, он не только переводит эти материалы, но и проводит транскрипцию, составляет словники и указатели, пишет комментарии и вступительные статьи к сборникам документов.

Амантай Исин является автором десятка монографий и книг и свыше 200 научных статей, изданных в сборниках и научных журналах. Большинство из них посвящены истории Казахского ханства в разные его периоды. Кроме того, в круг интересов исследователя входит история Золотой Орды, Ак Орды и Кок Орды, а также взаимоотношения казахов с таким соседними народами, как ногаи, русские, османы.

СОКРОВИЩА ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Сегодня практически каждый восточноказахстанец знает, как богата уникальными археологическими памятниками и находками наша земля. И одним из непосредственных участников многочисленных археологических экспедиций в Шынгыстау, Берел и Тарбагатай был Амантай Исин. На его счету участие в 45 научных экспедициях по районам Восточно-Казахстанской области.

Начиная с 1999 года, когда студенты исторического факультета потребовали от руководства вуза возродить практику археологических экспедиций, Амантай Исаевич стал работать в новом для себя направлении – археологии. Именно он возглавлял ту экспедицию в Шынгыстау, когда в начале 2000-х был обнаружен уникальный золотой ритуальный кувшинчик, аналог которого был известен лишь на территории Монголии. Эта находка показала учёным, что в горах Шынгыстау находится тюркский вещевой комплекс одного из каганов. Кстати, сейчас этот кувшинчик хранится в Национальном музее Казахстана.

С тех пор за его плечами раскопки в Береле, Тарбагатае, Кокентау и других местах, где были исследованы памятники эпохи бронзы, раннего железа и Средних веков. Это наследие, оставленное потомкам саками и тюрками. Описание некоторых из археологических памятников Амантай Исин оставил в своих дневниках, заметках и монографиях, уже изданных или ещё только ожидающих публикации.

АБАЙ – ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Когда в середине 1990-х Амантаю Исину предложили войти в состав редакции журнала «Абай», он не задумываясь, согласился. И все эти годы с увлечением занимается абаеведением, исследуя фонды музея Абая, читая рукописи и извлекая на свет и вводя в научный оборот давно забытые архивы.

– В абаеведении меня больше всего привлекает текстология его произведений. Основу этого направления в науке заложил Каюм Мухамедханов, но и на наш век работы достаточно. Есть множество рукописей, которые до сих пор не изданы и не исследованы. К счастью, это направление в науке сейчас активно развивается, – говорит учёный.

В этом ему помогли знания арабской графики, которыми он овладел ещё в детстве. Его отец и мать писали, в основном, используя привычную для них арабскую письменность, хотя знали и латиницу, и кириллицу. Вот и Амантай, читая в Алма-Ате письма, присланные из дома, на всю жизнь запомнил арабскую графику. Сейчас специалистов, умеющих читать арабские тексты, можно сосчитать на пальцах.

Именно поэтому профессор Исин намерен всё свое время отдать исследованию и переводу источников, написанных арабской графикой, чтобы ввести эти документы в научный оборот, дать возможность учёным исследовать их, закрыв тем самым очередные «белые пятна» в истории Казахстана.

Круг интересов Амантая Исина – огромен. И рассказать обо всём, что живо интересует исследователя и коллекционера в одном очерке – невозможно. Творческая жизнь Амантая Исаевича на подъёме, он полон жизни и планов на будущее.

Софья Соболевская

Фото автора и из архива Амантая Исина

Семей