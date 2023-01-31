Хоть в приложении, хоть на бумаге

Куда необходимо представлять декларации об активах и обязательствах? Что будет, если не сдавать декларацию?

Всеобщее декларирование доходов и имущества, цель которого – создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а также усиление роли государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет, началось с 2021 года.

На первом этапе, с 1 января 2021 года, декларацию представили государственные служащие и их супруги, а также лица, приравненные к ним, и их супруги.

С первого января этого года стартовал второй этап. Он предполагает, что декларацию будут сдавать работники государственных учреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

На третьем этапе, с 1 января 2024 года, декларацию будут сдавать руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.

На четвёртом, с 1 января 2025 года, – все оставшиеся категории лиц.

Детально о переходе на второй этап всеобщего декларирования, порядке и сроках представления декларации «Об активах и обязательствах физического лица» работниками государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, а также их супругами рассказал руководитель Управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Асет Мукашев.

Так, в первый год вхождения в систему всеобщего декларирования необходимо представить декларацию об активах и обязательствах по форме 250. В ней отражаются все данные по имуществу и обязательствам на момент вхождения в систему.

Затем ежегодно нужно сдавать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

Сроки предоставления декларации: на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2023 года, в электронном виде – не позднее 15 сентября 2023 года.

В электронном виде её можно предоставить через web-портал Комитета государственных доходов «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz), портал «электронного правительства» (egov.kz), а также через мобильное приложение e-SalyqАzamat. На бумажном носителе – в органы государственных доходов.

– Наиболее простой способ сдачи декларации – через мобильное приложение e-SalyqАzamat, – сказал Асет Мукашев. – При этом ЭЦП не требуется, авторизация проводится через СМС-сообщение. Необходимо зайти во вкладку «Сдать декларацию», выбрать форму 250, заполнить её, скачать уведомление и отправить на электронную почту, при необходимости распечатать уведомление.

Стоит отметить, что физические лица представляют декларацию по месту жительства, в то время как индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, представляют декларацию по месту нахождения.

Отметим, что в этом году всеобщую декларацию по первому и второму этапам необходимо будет сдать 82443 физическим лицам.

– За непредставление декларации предусмотрена административная ответственность, – пояснил Асет Мукашев. – Первый раз – предупреждение, повторное нарушение – штраф в размере 15 МРП, за отражение неполных сведений – три месячных расчётных показателя.

Более подробную информацию можно получить, позвонив в республиканский контакт-центр 1414 либо по телефо-

нам: 70-12-56, 70-04-59, 75-41-20, 75-19-16. Также все необходимые сведения есть на официальном сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (kgd.gov.kz) в разделе «Всеобщее декларирование» и на официальных страницах структурных подразделений ведомства в социальных сетях.

Татьяна Кравченко