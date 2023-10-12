Хорошо устроились

В Министерстве просвещения РК определили регионы с самым высоким уровнем трудоустройства выпускников колледжей.

Восточно-Казахстанская область стала одной из лучших по этому показателю – по статистике в регионе работу находит 91 процент молодых людей, окончивших обучение в организациях ТиПО. Опережает ВКО только Павлодарская область, где процент трудоустройства достиг отметки 92. Об этом рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании Правительства РК.

В текущем учебном году государственный образовательный заказ в колледжах страны увеличился до 133 тысяч мест. Для развития дуального обучения в этом году выделено 10 тыс. мест для подготовки специалистов по заказу предприятий. При этом высокий уровень охвата выпускников технического и профессионального образования наблюдается в Акмолинской – 87% и Актюбинской областях – 85%.

В 2025 году планируется увеличить объём госзаказа до 155 тыс. мест, из которых 70% будут направлены на технические специальности.

Мария Симонова