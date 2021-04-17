Ход конём за партой

В Курчумской средней школе № 5 открыли шахматный класс.

Кабинет оборудован большим настенным полем в шашечку, а также 20 досками с набором фигур на школьных партах для интеллектуальной игры. На сегодняшний день это единственный в Курчумском районе подобный класс.

Как рассказал директор школы Максат Егизбаев, шахматный класс был получен в качестве приза за победу в соответствующем республиканском конкурсе учительницы начальных классов Гульнур Каратаевой. Теперь один из уроков в её втором классе посвящён шахматам, дети с интересом приобщаются к этой древней развивающей игре.

Школьный коллектив по праву гордится своими успехами. К примеру, в ещё одном республиканском конкурсе «Мың бала» («Тысяча детей») приняли участие семеро учеников 5 – 6 классов. Конкурс включал тесты на знания по четырём дисциплинам: географии, истории, казахскому и русскому языкам. Пройдя два отборочных тура (число претендентов исчислялось тысячами), стали победителями и включены в список лучшей тысячи своих сверстников по всей стране три ученика школы – Айсултан Зейнелгазимов, Каусар Турганбекова и Назым Набиолдина. В качестве награды они получили по ноутбуку, сертификату и грамоте.

В 2021 году в этом конкурсе участвуют уже 33 ученика пятой школы. Их оценивают на логику и пространственное мышление. Результаты конкурса ещё не оглашены. В областной олимпиаде по казахскому языку и казахской литературе школьницы Енлик Слямгалиева, Еркежан Кизатова и Гулим Тлеубергенова заняли вторые места.

Значительны и достижения в спорте. Шырын Манапова стала чемпионкой республики по боксу. В этом же виде спорта добиваются побед на турнирах Досхан Шарипканов, Жарас Тымбаев, Нуралы Каирканов, Ернур Аскербеков, Бекжан Кизат и Манап Дарын.

Первого места в районном конкурсе «Ізденімпаз жас маман» («Ищущий молодой специалист») удостоился преподаватель истории школы Данияр Тохтарханов. В постоянном поиске находится весь коллектив наставников и детей, что и приносит свои положительные результаты. Упомянутый первый в районе шахматный класс может получить развитие и умножить ряды увлечённых этой игрой.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район