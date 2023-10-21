Готовы первыми прийти на помощь

В Восточном Казахстане отметили День спасателя. Куда бы ни пришла беда, они всегда спешат на помощь. Нынешний год показал, насколько важна и опасна эта профессия.

Традиционно, в рамках профессионального праздника, в регионе чествовали сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям. Отличившимся в службе, ежедневно проявляющим героизм и самоотверженность в непростом деле спасения человеческих жизней вручили заслуженные награды.

Также участники встречи почтили минутой молчания память погибших на службе спасателей.

– Вызовы, с которыми столкнулись летом этого года сотрудники ДЧС ВКО, ещё раз показали, какая у них слаженная и ответственная работа. Борьба с пожарами в области Абай и возгораниями в горных, труднодоступных местностях нашего региона… Мы находимся в тесном взаимодействии со спасательными службами, работаем над увеличением финансирования и обновлением материально-технической базы, – подчеркнул аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, поздравив спасателей с профессиональным праздником.

Всего в рядах спасателей и пожарных в Восточно-Казахстанской области служат более 1600 человек. Глава региона вручил ключи от аварийно-спасательной техники, а также наградил ветеранов службы и лучших в своём деле сотрудников ДЧС ВКО.

– В этом году у нас было более 3 300 вызовов на разные чрезвычайные ситуации, спасено около 180 человек. Эвакуировано более 300, оказана помощь порядка 200 пострадавшим, – рассказал начальник ДЧС ВКО Ергали Бахаев. – При поддержке местных исполнительных органов в этом году закупили более 13 единиц техники, две из них – пожарные машины. Для нас также очень ценна помощь, оказываемая самими гражданами, волонтёрами, СМИ и другими организациями. Сейчас идёт трансформация работы ведомства, которая направлена на предупреждение ЧС, обучение культуре безопасности.

Также начальник департамента отметил, что вслед за увеличением заработной платы сотрудников этой отрасли на 70%, улучшением социальных условий, а также изменения-ми в законодательстве стал повышаться и престиж профессии.

Меруерт Бахтиярова