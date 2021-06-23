Государственная служба как осознанный патриотизм

Каждый из нас в повседневной жизни сталкивается с государственными служащими, которые ежедневно помогают нам решать различные правовые вопросы.

Можно сказать, что государственный служащий является связующим звеном между государством и населением. У каждого сотрудника в госаппарате свои обязанности, довольно сложные и важные.

В Шемонаихинском районе немало достойных сотрудников, внёсших личный вклад в развитие государственного аппарата. Сегодня хочется рассказать о нескольких из них.

Уже 16 лет на должности акима Зевакинского сельского округа находится Жумакан Синиязов. Все эти годы он добропорядочно решает проблемы населения, работает над реализацией государственных и отраслевых программ, развитием социально-экономического благополучия населения. За время работы на посту акима Жумаканом Тюлюкановичем и его командой сделано многое. Благоустроены улицы сельского округа, проведено освещение, выполнен ремонт дорог, появились детские игровые и спортивные площадки, построены мини-центр и детский сад, отремонтированы сельские школы, за счёт средств крестьянских хозяйств восстановлен сельский клуб в селе Убинка, построен Центр досуга в селе Зевакино.

Жумакан Синиязов считает, что государственный служащий должен придерживаться норм Этического кодекса – быть порядочным, честным, справедливым, вежливым.

– От эффективности работы, опыта, самоотверженности государственных служащих зависит успех решения различных проектов и программ. Люди доверяют нам свою судьбу, верят в нашу компетентность и профессионализм. Желаю всем госслужащим успехов, добра и мира, мудрости и терпения, – отметил он.

Ещё одним из профессионалов в своём деле можно назвать Альбину Самойлову, которая имеет за плечами более 28 лет трудового стажа на государственной службе. Сейчас она руководит районным отделом экономики и бюджетного планирования. С самого детства Альбину Мауткановну привлекали точные науки. В 1993 году она окончила Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт (ныне – ВКТУ им. Д. Серикбаева, прим.ред.) по специальности «инженер-экономист». В этом же году начала работать экономистом в администрации Шемонаихинского района. Она увлечена своим делом, пользуется большим авторитетом у коллег и как грамотный руководитель ведёт коллектив к намеченным целям. За вклад в социально-экономическое развитие Альбина Самойлова награждена юбилейной медалью «25 лет независимости Республики Казахстан», почётными грамотами и благодарностями от имени акима Шемонаихинского района и Управления экономики и бюджетного планирования ВКО.

– В нашем отделе мы всегда видим чёткие цели, индикаторы, показатели, к которым должны стремиться. Поэтому каждый из нас работает на результат. Хороший руководитель всегда должен быть человечным, неравнодушным, уметь слышать коллектив, чувствовать людей, помогать им, показывать своим положительным примером, как находить верное решение поставленных вопросов и задач, – отмечает Альбина Самойлова.

Государственным служащим всего Восточного Казахстана, а также своим коллегам Альбина Мауткановна желает всегда идти вперёд, ставить конкретные достижимые цели и добиваться их.

Особый вклад в развитие сферы земельных отношений Шемонаихинского района внёс Сергей Миненко, который 20 лет возглавляет отдел земельных отношений и награждён нагрудным знаком «Почётный землеустроитель Республики Казахстан».

– В 1998 году я окончил университет. Потом мне предложили открыть в Шемонаихинском районе земельно-кадастровое бюро, в котором проработал два года. После мне предложили занять должность председателя Комитета по управлению земельными ресурсами. Так, с 2001 года я курирую сферу земельно-имущественных отношений, – отметил Сергей Юрьевич.

По его мнению, государственная служба – это ответственность, стабильность и престиж. К этому также нужно прибавить настоящий, осознанный патриотизм, желание помогать людям, потребность преобразить свой родной край.

– Основное наше предназначение – это помощь людям. В 2005 году был большой ажиотаж по оформлению участков земель сельскохозяйственного назначения. В 2008 году начался период легализации недвижимого имущества. За короткий срок мы обеспечили граждан документами на землю. Рад, что принял в этом участие. Сейчас для удобства и комфорта граждан мы перешли на электронный формат рассмотрения обращений, и в целом, электронный документооборот. Так, человек, не выходя из дома, может оформить земельный участок, подать обращение, – рассказал Сергей Миненко.

По его словам, реформы, проводимые в системе государственной службы, призваны создать равные возможности для всех граждан при поступлении на работу, свести к минимуму условия, способствующие проявлению коррупции, повысить авторитет государственного служащего в обществе.

В органах казначейства Шемонаихинского района уже 23 года работает Адия Кулиманова. Свою карьеру Адия Алтайбековна начала с должности ведущего специалиста, с 2012 года является руководителем районного управления казначейства. Она успешно курирует работу отдела, решает десятки вопросов за один рабочий день. За добросовестный труд и высокий профессионализм Адия Кулиманова награждена почётными грамотами Министерства финансов Республики Казахстан, Комитета казначейства МФ РК, Департамента казначейства по ВКО, а также благодарственными письмами акима Шемонаихинского района.

– Мы занимаемся операциями по кассовому исполнению государственного бюджета, к которым относится сбор налогов, пошлин и многое другое. Конечно, это большая ответственность. Моя работа научила меня не бояться идти вперед, помогать людям, быстро и чётко принимать решения, не поддаваться стрессовым ситуациям, – сказала Адия Алтайбековна.

Государственные служащие Шемонаихинского района поздравляют своих коллег, желают успехов в труде, ведь ежедневно от каждого из служащих зависит очень многое.

Дарья Антон

Шемонаихинский район