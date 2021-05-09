День Победы – это праздник, в который многие вспоминают своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Поэтому мне тоже хочется вспомнить своего, пусть и я знаю о нём лишь по рассказам отца и бабушки.

Липин Сергей Николаевич родился в 1924 году и провёл юность в Усть-Каменогорске. Здесь же в 17 лет пошёл в летное училище, откуда попал на фронт в 1944 году. На своём самолёте По-2 он совершил более 60 боевых вылетов, а также занимался корректировкой огня для артиллерии, выброской парашютистов, сбором разведывательных данных.

Был награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны» II степени, медалью «За взятие Кёнигсберга» и другими наградами.

На фронте было много случаев, навсегда оставшихся в памяти деда. Многие из них до сих пор рассказывают в нашей семье, как, например, историю о первом болевом вылете. В тот раз радист-стрелок забыл выключить рацию. Попав под обстрел, они оба очень испугались и начали громко кричать. После приземления их окрестили забавным прозвищем «мамочка». Или можно вспомнить историю о том, как он узнал о победе, приняв праздничные выстрелы за обстрел.

Я горжусь своим дедом и считаю, что такие люди достойны восхищения хотя бы потому, что, несмотря на все ужасы войны, они не потеряли веру в лучшее.

Анна Липина, ученица 10 класса школы № 29,

Усть-Каменогорск