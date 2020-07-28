Горячий вопрос

Готовность учреждений бюджетной сферы к отопительному сезону составляет около 60 процентов, многоквартирного жилого фонда – 40 процентов. К 1 сентября эти показатели должны достигнуть максимума.

Несмотря на то, что на дворе ещё июль, а впереди целый месяц лета, подготовка к зиме уже набрала обороты. Эту важную тему обсудили в областном акимате на расширенном аппаратном совещании по вопросам социально-экономического развития области за первое полугодие под председательством главы региона Даниала Ахметова.

На сегодняшний день на ТЭЦ и теплоисточниках области накоплено 313 тысяч тонн топлива, или 154 процента от эксплуатационного запаса (203 тысячи тонн). Поставки осуществляются согласно заключенным договорам.

Потребность угля для населения на отопительный период составляет 1123,6 тысячи тонн. Поставлено 357,2 тысячи тонн угля, или 32 процента. Потребность социального мазута – 5,3 тысячи тонн. Поставка будет осуществляться с октября текущего года.

В ходе совещания Даниал Ахметов дал поручение всем акимам городов и районов работать с населением на местах по вопросу закупки топлива на зиму. По его словам, жителям необходимо разъяснять важность приобретения угля сейчас, чтобы не создавать ажиотаж осенью. Ни для кого не секрет, что подобная проблема возникает ежегодно и не только на востоке страны, а решить её можно именно таким образом.

К слову, жилой фонд готов к отопительному сезону на 40 процентов, из 4846 домов подготовлен 1921. Поставлена задача – достичь к

1 сентября стопроцентной готовности. В настоящее время некоторые котельные готовы к отопительному сезону на 50 процентов. Ремонтные работы ведутся по установленному графику.

По учреждениям бюджетной сферы готовность к холодному времени года составляет 56 процентов. В том числе объектов здравоохранения – 56 процентов (готовы 342 учреждения из 612), объектов образования – 52 процента (готовы 488 учреждений из 948), объектов социальной защиты – 59 процентов (готовы десять учреждений из 17). Глава региона подчеркнул, что в этом случае также необходимо создать стопроцентный запас топлива уже к первому дню осени.

Стоит отметить, готовность сетей теплоснабжения составляет 66 процентов, водоснабжения и водоотведения – 70 процентов.

Гульжан Естаева