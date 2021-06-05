Гордо реет наш флаг

В Усть-Каменогорске прошла творческая встреча с поэтом, деятелем культуры Республики Казахстан Алмасом Сакбаевым.

Мероприятие под названием «Көктудың жел бірегені», прошедшее в стенах Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова, было посвящено 60-летию известного акына и Дню государственных символов РК. К слову, название это было выбрано не случайно, ведь Алмас Сакбаев – автор текста одноимённой патриотической песни. Также он является членом Союза писателей Казахстана и почётным гражданином Тарбагатайского района.

Родился Алмас Сакбаев в 1961 году в Тарбагатайском округе Китайской Народной Республики. В 1982-м окончил филологический факультет Илийского педагогического института. С 1982 по 1992 год работал редактором литературного журнала «Тарбағатай», а в 1993 году вернулся на историческую родину.

Тема патриотизма – это основа литературных произведений поэта, все его стихотворения невероятно вдохновляют и призывают к высоким свершениям. Одной из наиболее известных его работ как раз и является «Көктудың жел бірегені». С созданием этого стихотворения связана необычно трогательная история, о которой рассказал сам автор.

– Это произведение рождено в период тоски по Родине. Оно звучит как сердцебиение казахов, проживающих в других странах, которые ещё не достигли своей исторической родины, – поделился Алмас Сакбаев. – Когда переходил границу, увидел, как развевается на ветру Флаг Казахстана, сердце в моей груди забилось быстрее, и я подумал о строчках, посвящённых флагу, а приехав в Алматы, написал стихи.

Организаторами встречи выступили Восточно-Казахстанский областной филиал партии Nur Otan, ВКУ имени С. Аманжолова и областное управление культуры. В ходе мероприятия первый заместитель председателя ВКОФ партии Nur Otan Олег Чугунков зачитал присутствующим поздравительную речь от имени акима области Даниала Ахметова. В ней было сказано, что Алмас Сакбаев внёс свой вклад в развитие казахской поэзии и его творчество любимо и узнаваемо во всём Казахстане.

– Сегодня с известным акыном встретилась студенческая молодёжь нашего университета. Уверен, они узнали много интересного, – отметил ректор вуза, профессор Мухтар Толеген. – Песня «Көктудың жел бірегені» стала одним из символов независимости Казахстана. Стольких людей она воодушевила. Думаю, у каждого акына есть своя цель, свой определённый долг, и Алмас Ахметбекович выполнил этот долг в полной мере.

Талантливая молодёжь подготовила целую концертную программу в честь этого события. Актёры студенческого театра «Шабыт» декламировали стихотворения поэта, а выпускник университета Аян Калымбек выступил с произведением, посвящённым виновнику торжества. Звучали патриотические песни, а также стихотворения из уст самого автора. Завершилась тёплая встреча символичным исполнением песни «Көктудың жел бірегені».

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета