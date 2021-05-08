Главное – практика

С 1 сентября в школах с русским языком обучения региона планируют внедрить углублённую программу преподавания практического казахского языка.

Недавно с участием акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова прошло обсуждение вопросов совершенствования Комплексной программы по развитию полиязычного образования на 2022–2024 годы.

Также руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова проинформировала участников совещания об уровне преподавания казахского языка в школах с русским языком обучения. Она акцентировала внимание, что по итогам третьей четверти текущего года качество знания казахского языка в этих учебных заведениях составляет 57 процентов.

В настоящее время сформирована рабочая группа, в которую привлечены ведущие преподаватели вузов страны, в том числе Назарбаев Университета, Университета КИМЭП, Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова, региональных вузов – Университета Шакарима, Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова, а также научные сотрудники филиала Центра образовательных программ АОО «НИШ» и учителя-практики школ области.

– В этом году членами рабочей группы планируется проведение анкетирования среди учителей казахского языка в школах с русским языком обучения с целью выявления проблемных вопросов по методике преподавания, – сообщила Сайрангуль Жумадилова. – По результатам анкетирования будут определены 100 лидирующих школ для внедрения инновационной методики по обучению практическому казахскому языку.

Кроме того, до 1 июля 2021 года члены рабочей группы разработают авторскую программу по методике преподавания практического казахского языка. Затем будет организована курсовая подготовка 200 учителей государственного языка для 100 лидирующих школ с русским языком обучения.

Углублённая программа преподавания практического казахского языка будет внедрена в учебный процесс с 1 сентября.

– За 30 лет мы уже должны были иметь подавляющее большинство населения, говорящего на казахском языке, – считает глава региона Даниал Ахметов. – На сегодняшний день мы должны ценить практику. На мой взгляд, является ошибкой, что дети не говорят сначала на разговорном казахском, а наоборот, обучаются сразу грамматике. От этого наши дети не получают никакого удовлетворения от изучения казахского языка. Все хотят изучать язык, но проблема заключается в методике преподавания, она у нас усложнённая.

Как отметила руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова, в области будет разработана программа повышения квалификации для учителей казахского языка в школах с русским языком обучения по Кембриджской системе, в том числе и единая модель календарно-тематического планирования с учётом структуры и современных требований к уроку.

Вместе с тем планируется организовать каникулярную школу в период осенних, зимних, весенних и летних каникул – проект «Обмен школьными группами».

Добавим, в целом к реализации региональной программы по развитию полиязычия на 2022–2024 годы будут привлечены 3 600 педагогов языковых дисциплин – казахского, русского, английского, французского и немецкого языков.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников