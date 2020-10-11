Главное – не пасовать перед трудностями 

Карантинные меры и ограничения деятельности бизнес-сферы негативно отразились на экономике страны в целом и Семея в частности. Главной проблемой предпринимателей стало падение потребительского спроса. Наблюдается снижение активности бизнеса и в плане привлечения инвестиций.

Впрочем, на сегодняшний день работа малого и среднего бизнеса в Семее потихоньку возвращается в прежнее русло. Продолжают действовать государственные программы «Дорожная карта бизнеса», «Ақ-ниет» и «Еңбек». Все они предлагают лояльные условия для предпринимателей и низкую процентную ставку. К тому же большинство из программ не имеет отраслевых ограничений. То есть за финансированием в банк второго уровня могут обратиться предприятия, занятые в разной сфере. Все программы реализуются через фонд «Даму», предпринимателям есть куда обратиться. Однако риски всё же остаются, а потому к проектам бизнес подходит с осторожностью.

– Учитывая риски возмож-ных потерь, бизнес сейчас к проектам подходит более осторожно, – рассказала заместитель руководителя городского отдела предпринимательства Анжела Маслова. – Сейчас мы наблюдаем спад инвестиций. Это, к сожалению, закономерно в период пандемии. Наиболее пострадавшие от карантинных мер субъекты бизнеса – это крупные торговые объекты площадью свыше 2000 кв. м, торгово-развлекательные центры, торговые дома, универсальные непродовольственные рынки, объекты общественного питания, парикмахерские, салоны красоты, общественные бани, прачечные, химчистки. Конечно, пострадали рестораторы, поскольку в период пандемии запрещалось проведение торжеств, а это именно то, на чём они и зарабатывали.

По состоянию на 1 сентября в Семее зарегистрировано 24 598 субъектов предпринимательства, из них свыше 19 тысяч – действующие. Всего в период карантина в разное время была ограничена деятельность порядка 2700 субъектов, большая часть из них – предприятия, занятые в сфере торговли (51 процент) и услуг (22 процента). С поэтапным снятием строгих ограничительных мер субъекты предпринимательства возобновили свою деятельность. В настоящее время сохраняется запрет лишь на деятельность развлекательных учреждений, среди которых караоке, бильярдные, компьютерные и ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки, батуты и аттракционы в закрытых помещениях.

В помощь предпринимателям выделяются и специальные гранты. На реализацию своего проекта предприниматели могут выиграть грант до пяти миллионов тенге.

– В конце прошлой недели состоялось заседание конкурсной комиссии, от Семея подали заявки 53 человека, осталось дождаться результатов конкурса, – отмечает Анжела Маслова. – Обязательным условием получения гранта является собственное участие предпринимателя – не менее 10 процентов от суммы гранта. То есть, если он претендует на грант в размере 5 миллионов, то, соответственно, на счету у самого предпринимателя должно быть не меньше 500 тысяч тенге. Идея обязательно должна носить инновационный характер, должен быть бизнес-план, собран пакет сопутствующих документов, пройдено обучение, сертификат которого действителен в течение двух лет. То есть человек собирает пакет необходимых документов, приходит к нам показать, всё ли правильно, после везёт их в область, защищается и ждёт результатов. В этот раз заявок на гранты пришло очень много.

Нельзя сказать, что к возможной второй волне коронавируса бизнес готов на 100 процентов, однако для предпринимателей ситуация уже не будет такой неожиданной, а значит, и примерные шаги и действия они уже подготовили.

– Готов ли бизнес ко второй волне? Я думаю, что, по крайней мере, это не будет так неожиданно. Бизнес сегодня уже возвращается в прежнее русло, конечно, не без труда, но, надо отдать должное нашим предпринимателям, стараются выходить из положения. К примеру, рестораторы во время пандемии работали на доставку. Для многих это было в новинку, но они сориентировались. Конечно, это не тот доход, который они имели до карантина, но время диктует свои правила. Ситуацию эту никто не ожидал, но малый бизнес достаточно гибкий, поэтому выходит из положения, – заключила

заместитель руководителя отдела предпринимательства.

Вместе с тем, как уверяют в отделе предпринимательства, начать свой бизнес возможно даже сейчас. Для этого начинающему предпринимателю необходимо определиться с идеей,

а после обратиться в Палату предпринимателей, отдел предпринимательства или в фонд «Даму», где ему предложат инструменты, на которые он может рассчитывать, и дадут все необходимые консультации.

Наргиза Омарканова

Семей