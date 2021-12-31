Главное, чтобы костюмчик сидел 

В чём встречать Новый 2022 год, чтобы заручиться поддержкой его символа, и каких цветов в одежде стоит избегать женщинам и мужчинам, чтобы не разозлить Водяного Тигра – вопросы, которые волнуют многих. На самые популярные из них ответила стилист Вероника Серенькова.

Считается, что из двенадцати животных китайского гороскопа Тигр – самый красивый и сильный зверь, связанный с воинской доблестью и отвагой. Чтобы порадовать полосатого хищника, заручившись его покровительством в Новом 2022 году, в праздничную ночь нужно надеть правильный наряд.

Стилист года, лидер женского клуба msa.woman Вероника Серенькова советует для новогодней вечеринки выбирать цвета нарядов, которые будут соответствовать хозяину 2022 года – Водяному Тигру. По вкусу ему придутся бирюзовый, глубокий синий, чёрный, голубой, песочный, коричневый, тёмно-зелёный, серебристый и золотой. Также не забываем про полосатый принт, который очень удачно будет смотреться и в аксессуарах. Однако от ярких анималистических принтов – леопардового, змеиного или зебрового лучше отказаться. Также Тигр не оценит кислотные оттенки жёлтого, розового, зелёного и агрессивного красного. Кроме подходящих цветов, следует учитывать и материалы. Тигр любит всё натуральное и не потерпит синтетики. Поэтому для новогоднего наряда 2022 идеально подойдут комплекты из натуральных тканей.

– Надевать одежду определённых оттенков нужно в зависимости от того, о чём вы мечтаете в наступающем году. Так, если ждёте роста доходов, выбирайте серебристый или золотистый наряд. Хотите перемен в личной жизни? Тогда вам лучше обратить внимание на чёрный или насыщенный тёмно-синий, – отмечает Вероника Серенькова.

Благородно и изысканно будет смотреться образ, полностью покрытый блестками, а также с отдельными элементами. Девушки могут отдать предпочтение нарядам с пайетками.

– Говорим пайеткам «да», но только в том случае, если их фактура напоминает единое полотно. Отдельно пришитые, отпадающие при прикосновениях, издающие характерные звуки – смело оставляем на полках магазинов. Когда мы выбираем сиять – всё должно быть идеально! Обращайте внимание на качество и крой изделия, помните, чем оно «сложнее», тем легче распознать его цену, – отмечает стилист. – Ещё один лайфхак: чем более зернистый и фактурный материал блестящего платья, тем более простыми должны быть украшения.

К слову, аксессуары – неотъемлемая часть образа. По словам Вероники Сереньковой, в этом году актуальны платки, шляпы. Отличным акцентом в новогоднем наряде станут длинные перчатки. Также для праздничной вечеринки подойдут украшения из текстильных материалов, броши в виде цветов. Актуальны и аксессуары из камней в цветах символа года – сапфир, аквамарин, бирюза. Главное, чтобы камень был основным в кулоне или кольце, без лишнего декора. Актуальными остаются массивные подвески и браслеты, крупные цепочки поверх рукава или ремень с объёмной декоративной пряжкой. Образ можно дополнить прямоугольным клатчем и маленькой сумочкой с металлической, позолоченной или серебристой фурнитурой.

– Что точно не следует надевать в праздничный вечер – свитера, слишком короткие платья, платья и блузки с широким рукавом, лёгкие летние платья, комбинезоны, – подчеркнула стилист.

Помимо этого, специалист в мире моды рассказала о нескольких моментах при выборе одежды с особенностями фигуры. По её словам, вы будете выглядеть более стройной, если продольные линии в одежде будут повторять формы тела – расширяться к плечам, сближаться по направлению к талии, затем слегка расходиться или, например, плавно сходиться от низа к верху. Здесь при выборе цвета наряда нужно учитывать, что светлые тона выделяют особенности фигуры, а тёмные – отодвигают на второй план. При сочетании узорного и однотонного узорное всегда притягивает взгляд.

Мужчинам стилист советует для празднования Нового года 2022 выбирать строгий классический костюм чёрного, зелёного, тёмно-синего или светло-коричневого цвета. Под пиджак рекомендуется надеть однотонную белую или кремовую рубашку. На празднование Нового года дома можно выбрать менее формальные брюки, рубашки и джемперы. Тигр благоволит однотонным свитерам с плетёными узорами, жилетам, водолазкам и кардиганам в сочетании с рубашкой.

Сама же стилист на праздничную вечеринку планирует надеть серебристый топ и брюки палаццо – настоящий тренд этого сезона.

Главное, что следует помнить – практичный и серьёзный Тигр одобряет только удобную одежду, в которой человек ощущает себя свободно и непринуждённо.

Дарья Антон

Фото из открытых источников