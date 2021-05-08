Главная награда – большая дружная семья

День Победы на протяжении долгих лет остаётся одним из главных праздников для казахстанцев.

Тех, кто видел весь ужас Великой Отечественной войны, остаётся всё меньше. Страшные годы борьбы за жизнь и чистое небо над головой отгремели давно. Благодаря героям, отчаянно сражавшимся за жизнь своих потомков, нынешние поколения знают о войне лишь по рассказам ветеранов, литературе и фильмам.

Вспоминая героев войны, нельзя не отметить трудовые подвиги тружеников тыла. Тех, кто работал до изнеможения, помогая фронту. Одной из тех, кто в годы войны работал в тылу, стала Кулия Амирканкызы Ибраева.

Когда началась Великая Отечественная, ей было всего 13 лет. Но на войне возраст значения не имеет. В один миг повзрослевшие дети стали работать в помощь фронтовикам. Работали на полях, шили одежду солдатам.

– Мои родители родом из Саржала. Я родилась 28 сентября 1928 года в Абайском районе. Наша семья в голодные годы перебралась в Поспелиху, что в Алтайском крае. Там мы, совсем ещё маленькие дети, работали в поле вместе со взрослыми, – вспоминает труженица тыла. – Вместо зарплаты нам раз в неделю выдавали 500-граммовый хлеб. Это было нашим пропитанием. А после вернулись в Семей. Отец вместе с дядей ушли на фронт. После возвращения у него были проблемы с рукой, раны дали о себе знать. Отец сильно заболел. Позже нам пришла похоронка на дядю. Недавно ушёл из жизни мой брат. Нас было пятеро детей, в живых осталась только я. Мама работала в колхозе, была дояркой, занималась сельским трудом. Дети тоже работали. Их собирали в школы, а после увозили на поле работать. Из овечьей шерсти делали нитки и вязали носки для солдат. Отправляли посылки им на фронт. Так и прошло наше детство…

В 1953 году Кулия встретила своего будущего мужа, ветерана войны Рахыма Ибраева, который на тот момент совсем недавно вернулся домой.

– На войне Рахым Ибраев был политруком. Он также из Саржала, окончил Павлодарскую школу милиции. Его родителей расстреляли, а Рахыма с двумя братьями отправили в детдом, – рассказывает сноха ветерана Нурсагат Ибраева. – Когда он учился в школе милиции, началась война, и Рахым Ибраев отправился на фронт. С ним ушёл и 19-летний брат. Старший брат был учителем и потому остался в городе. Получив в сражениях ранение, Рахым попал в плен… В 1953 году написал письмо Сталину, где рассказал о всех своих наградах, и был реабилитирован. Но в городе ему остаться не разрешили, и потому семье пришлось переехать в Абайский район. Там они прожили до 1973 года, после чего вернулись в Семей. Сыновья и внуки решили продолжить путь деда и выбрали делом своей жизни защиту интересов граждан – поступили на службу в органы внутренних дел.

Рахым Ибраев ушел из жизни в 1978 году. Главная награда для его супруги – большая и дружная семья. Кулия Ибраева воспитала семерых детей, и сегодня на радость бабушке растут внуки и правнуки.

Наргиза Омарканова

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