Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии Парламента VIII созыва

– Эта формула является главной опорой нашего государства. После референдума, руководствуясь требованиями обновленной Конституции, мы приступили к масштабной трансформации всех институтов власти. Это отвечает и устремлениям всех казахстанцев. В соответствии с внесенными в Конституцию поправками состоялись президентские выборы, а также выборы в Сенат, Мажилис и маслихаты. Менее чем за год прошло пять электоральных кампаний, включая референдум. Все они выпали на очень ответственный период. Несмотря на все трудности, мы смогли за короткий срок пройти важнейший этап в жизни страны, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал вновь избранных депутатов сообща работать в интересах страны и заявил, что курс на преобразования будет продолжен.

– Это только начало большого пути. Реформы, направленные на совершенствование политической системы, будут продолжены. Это очень важная работа. В этом году впервые пройдут прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения. После чего мы перейдем к выборам районных акимов по всей стране. В результате все институты власти станут работать по-новому. Наше движение в сторону демократизации политических процессов, дальнейшего повышения участия граждан в государственном управлении будет продолжено. Мы все должны хорошо понимать, что в геополитическом окружении Казахстан – единственная страна, проводящая такие глубинные реформы. Отдельные граждане, среди которых есть и политики, заявляют, что эти реформы могут привести к угрозам для Казахстана. Но я убежден, что преобразования имеют исключительно важное значение для будущего нашей нации, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что перед всеми депутатами стоит одна задача – каждый день быть на «передовой», принимать решения и нести за них ответственность перед народом.

Президент остановился на основных приоритетах государства и поделился своим видением дальнейшей работы Парламента. В частности, Глава государства призвал стимулировать деловую активность, раскрыть промышленного потенциала страны, пересмотреть подходы к инфраструктурному развитию, уделять особое внимание обеспечению продовольственной безопасности, повышению качества человеческого капитала, поддержке социально уязвимых категорий граждан, укреплению системы защиты прав человека, повышению эффективности государственного управления и качества стратегического планирования.

Резюмируя свое выступление, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в результате реформ расширились полномочия депутатов, а также внесены изменения в работу обеих палат. По его словам, ранее законопроект после одобрения Мажилисом рассматривался Сенатом. Теперь право принимать законы передано Мажилису. Таким образом, высший представительный орган стал действительно влиятельным Парламентом.

С полным текстом выступления Президента можно ознакомиться по этой ссылке.