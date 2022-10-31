Гидра контрафакта

Три подпольных цеха по изготовлению алкогольной продукции выявили правоохранительные органы в текущем году на территории Восточно-Казахстанской области.

Как сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей ВКО, семинар «Город без суррогата» был организован в рамках совместного проекта Палаты предпринимателей ВКО и Департамента экономических расследований по ВКО «Адал бизнес», при участии Департамента государственных доходов по ВКО. Кроме того, как рассказал руководитель управления Департамента экономических расследований по ВКО Ринат Аргынбеков, в эти дни в Восточно-Казахстанской области проходит акция «Город без суррогата» по выявлению, пресечению и предупреждению правонарушений в сфере теневого оборота алкогольной продукции.

– С начала текущего года по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведённых совместно с Департаментом государственных доходов по ВКО, выявлено пять правонарушений по статьям 214 и 233 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В том числе пресечена деятельность трёх подпольных цехов по производству суррогатной алкогольной продукции. В рамках оперативно-следственных мероприятий из незаконного оборота изъято более 10 тысяч бутылок алкогольной продукции с поддельными учётно-контрольными марками и более 18,6 тысяч бутылок суррогатной алкогольной продукции, а также иные вещественные доказательства, использовавшиеся в её производстве, – сообщил Ринат Аргынбеков.

По одному из фактов организации деятельности работы подпольного цеха предприимчивый хозяин производства «из-под полы» был осуждён к лишению свободы сроком на один год.

– Одна проблема – это несоблюдение и нарушение технологий производства. Другая – когда данный продукт ядовит, токсичен и может привести к летальному исходу. К сожалению, подделывают спиртные напитки быстрее, чем их успевают изымать из торгового оборота, поэтому мы призываем жителей Восточно-Казахстанской области подключиться к акции «Город без суррогата», – предложил сотрудничество Ринат Аргынбеков.

Так, о фактах незаконного оборота алкогольной продукции населению региона можно будет сообщить в Департамент по экономическим расследованиям по ВКО по тел.: 8 (7232) 240-605, 295-651.

Руководитель отдела администрирования акцизов Управления администрирования косвенных налогов Департамента государственных доходов по ВКО Азамат Кнасилов уточнил, что при выявлении фактов незаконного производства алкогольной продукции была обнаружена организация полного цикла изготовления крепких спиртных напитков в антисанитарных условиях. При этом основную долю теневого оборота составляют факты незаконной предпринимательской деятельности в сфере изготовления, хранения и сбыта алкогольной продукции. По его словам, сбыт суррогатной продукции обычно осуществляется через сеть маленьких магазинов «у дома», которые имеют право реализовывать алкогольную продукцию и при этом не слишком придираются к качеству поставляемого им товара.

– Совместно с правоохранительными органами, Департаментом экономических расследований по ВКО будем постоянно вести работу по выявлению незаконного производства алкогольной продукции. Этот процесс как гидра: одну голову отсечёшь – вырастает другая, поскольку это доходный бизнес, его рентабельность составляет почти 100 процентов. Такая продукция, как правило, реализуется без сопроводительных документов, что и приводит к незаконному обороту алкоголя. При этом производителями суррогатной продукции используется весь потенциал торговых представителей официальных и незаконных компаний: налаженная сеть покупателей, грузовые автомашины, доверительные отношения с владельцами магазинов, – дополнил Азамат Кнасилов.

Было установлено, что предприниматели через мессенджер WhatsApp заранее оповещают друг друга о предстоящих проверках, чтобы все могли незамедлительно убрать с прилавков суррогатную продукцию. В этот чат включено более 200 субъектов бизнеса. То есть практически все его участники прекрасно осведомлены о том, чем они торгуют в своих магазинах и лавочках.

– Я думаю, что большинство предпринимателей реализуют легальную продукцию. На сегодня в нашей области зарегистрировано 2 698 розничных реализаторов спиртных напитков, из них 10% занимаются реализацией суррогатной продукции, – привёл данные Азамат Кнасилов.

Чтобы обезопасить себя от случайного приобретения контрафакта, в первую очередь субъектам малого бизнеса необходимо в соответствии с действующим законодательством требовать у оптовика документы на алкогольную продукцию: электронные счета-фактуры, сопроводительные накладные на товар и т. п.

– Нельзя исключить, что вам, возможно, будут представлять поддельные документы. Поэтому для налогоплательщиков и субъектов бизнеса разработаны и находятся в бесплатном доступе специальные приложения, позволяющие идентифицировать подлинность акцизных и учётно-контрольных марок: e-Sapa и WebKassa. То есть, если продукция или документы подозрительные, надо проверять их через электронное приложение, – рекомендовал Азамат Кнасилов.

Участники онлайн семинара напомнили, что Правительством РК ежегодно устанавливаются минимальные розничные цены на алкогольную продукцию. Так, минимальная цена литра настоящей водки, которую подделывают чаще всего, составляет 1980 тенге, то есть бутылка водки емкостью 0,5 литра должна стоить не менее 990 тенге. Соответственно, вся продукция дешевле уже должна вызывать определённые опасения и настороженность предпринимателей.

– При условии личной сознательности субъектов бизнеса, с выполнением указанных действий во всех торговых точках области должна исчезнуть суррогатная алкогольная продукция, а значит, исчезнет и угроза здоровью и жизни населения, – резюмировал Азамат Кнасилов.

Завершая семинар, заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей ВКО Алия Мукашева призвала предпринимателей области задуматься о своей судьбе и здоровье граждан, которым продаётся заведомо опасная продукция.

– Я думаю, что каждый предприниматель себе не враг, потому что за подобные нарушения штрафы огромные – для субъектов МСБ штраф составляет 150 МРП. Поэтому я хочу ещё раз предупредить предпринимателей, чтобы не наткнулись на товары подставных, подпольных фирм и этим самым не нанесли себе и жителям нашей области урон, при получении алкогольной продукции требуйте накладные, счета-фактуры, проверяйте подлинность документов через электронные приложения и будьте бдительны! – сказала в завершение семинара Алия Мукашева.

Екатерина Гуляева