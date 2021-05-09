Герой отгремевшей войны

О герое нашего повествования – ветеране Великой Отечественной войны, инженере-геологе Михаиле Кравченко можно говорить часами, да и с ним есть о чём побеседовать. Его жизнь полна событий, было в ней место и страшной войне, и великим открытиям.

Михаила Матвеевича без преувеличения можно назвать человеком-легендой. В свои 95 лет он не просто приверженец активного образа жизни, но и как ни в чём не бывало ходит… на работу и, что интересно, покидать трудовой фронт даже не думает. Как признаётся ветеран, трудиться для него – это потребность души.

О мирном времени фронтовик рассказывает с энтузиазмом и горящими глазами. О другом, военном, – с горечью в сердце. Но и это время пришлось пережить.

…Когда в 1941 году началась Великая Отечественная, отца Михаила Матвеевича забрали на фронт и все заботы по хозяйству легли на его плечи. Параллельно он трудился учеником слесаря, затем слесарем. Успел поработать юноша и в химлаборатории на обработке проб, и коллектором на шахте. Если в общем – детство было трудовое.

В 1943 году 17-летнего героя повествования направили в артиллерийское училище, а в 1944 – он попал на 2-й Прибалтийский фронт. Сначала артиллерист, а потом второй радист Кравченко участвовал в освобождении Риги и уничтожал отборные гитлеровские части – знаменитую группировку войск «Север».

– Когда стоишь лицом к лицу со смертью, понимаешь всю ценность жизни, – поделился ветеран. – Из 450 солдат за несколько месяцев боёв в строю остались всего 46. Остальные – убиты, ранены, искалечены…

Серьёзное ранение в ногу, контузию получил и Михаил Кравченко, однако, как он говорит, могло быть намного хуже, главное – остался жив. Ведь её величество судьба могла распорядиться иначе.

Немного задумавшись, фронтовик рассказал об одном случае, когда, казалось, выхода не было и исход был очевиден.

– Немцы смяли нашу оборону, пехота снялась и ушла, – рассказал Михаил Кравченко. – Командира батальона прошила пулемётная очередь. Мы с ординарцем подхватили его и понесли через настоящую дорогу смерти, которую устроили фашисты. Над нами пули свистят, силы на исходе и тогда страшные мысли закрались в голову: «Ну, давай, – думаю, – в спину, и чтобы сразу конец». Чудом выбравшись и отдохнув, жить захотелось ещё больше. Ну а весть о Великой Победе и вовсе окрылила.

Окончание войны Михаил Матвеевич встретил в звании младшего лейтенанта. Его приглашали поступать в военные учебные учреждения и пророчили великолепную карьеру. Однако он решил связать свою профессиональную деятельность с геологией. Отказавшись от всех предложений, поступил на геологоразведочный факультет Томского политехнического института. С тех пор геология стала образом его жизни, менять который он не собирается.

Надо сказать, что за плечами Михаила Кравченко немало достижений. Открытие и разведка месторождений стекольного кварцевого песка, минеральных солей, графита, талькомагнезита, ильменитовых глин – это лишь толика его заслуг. Кстати, именно ильменитовые глины легли в основу всем известного препарата «Тагансорбент».

Много лет Михаил Матвеевич проработал старшим научным сотрудником в Алтайском геолого-экологическом институте и сделал немало полезных открытий. Сейчас он – советник по геологии в одной из зарубежных компаний. Как человек, переживающий за будущее отрасли, он продолжает вносить свой посильный вклад в науку.

Напоследок ещё один факт о нашем герое, который, несомненно, вызовет у читателей шквал эмоций. Свободное время Михаил Матвеевич посвящает охоте, рыбалке и сбору грибов. Правда, как признаётся он сам, первые два вида отдыха постепенно отошли на второй план, а вот за маслятами и груздями этим летом он собирается…

Остаётся лишь восхищаться силой духа и безграничной любовью к жизни Михаила Кравченко и помнить, какой великий подвиг он совершил во имя мира.

Александра Исаева

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