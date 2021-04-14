Фонд пенсионных вопросов

Специалисты ВКО филиала АО «ЕНПФ» продолжают отвечать на самые актуальные вопросы наших читателей о пенсии.

– Слышал, что будут закрываться пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, если не делаются отчисления? Я в данный момент безработный, значит ли это, что мой счёт закроется? Куда в таком случае денутся мои накопления?

– В связи с введением с 1 марта 2021 года правил ведения учёта пенсионных накоплений за счёт обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) вкладчиков (получателей), поясняем, что закрываются ИПС вкладчиков ЕНПФ, на которых по истечении одного месяца отсутствуют пенсионные накопления. То есть закроются «пустые» ИПС, на которые не делаются взносы.

К примеру, ранее вкладчик открыл счёт, устраиваясь на работу, подал заявление на открытие счёта либо заключал договор о пенсионном обеспечении, но по каким-то причинам так и не начал делать отчисления, возможно, даже забыл о нём.

Здесь необходимо напомнить, что с 2019 года для открытия в ЕНПФ ИПС для учёта обязательных пенсионных взносов (ОПВ) физическому лицу не нужно обращаться с заявлением – счёт открывается в информационной системе ЕНПФ автоматически при поступлении первого взноса, идентификация физического лица осуществляется по персональным данным, указанным в электронном формате платёжного поручения при перечислении пенсионного взноса, а все необходимые сведения о реквизитах действующего документа и прочих реквизитах ЕНПФ получает из информационных систем государственных органов. Вкладчик считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счёт ОПВ со дня получения ЕНПФ электронного уведомления от Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Таким образом, если на ИПС есть накопления, но он временно не пополняется, он останется в системе, на него будет продолжать начисляться инвестиционный доход. Закроются только счета без накоплений. Если человек снова устраивается на работу либо начинает осуществлять единый совокупный платёж, то новый счёт у него откроется автоматически с первой зарплаты, то есть исключается возникновение «пустых» счетов (без накоплений) для учёта ОПВ. Для отчислений на новый счёт возможность будет всегда.

Также будут закрыты ИПС, по которым были осуществлены выплаты и переводы всей суммы пенсионных накоплений и после осуществления выплаты либо перевода в течение одного месяца не поступали взносы.

Резюмируем: пока на ИПС есть хоть какая-то сумма пенсионных отчислений, счёт не будет закрыт.

– Опасаюсь переводить свои накопления в инвест-управление частным компаниям – вдруг не оправдают доверия. Могу ли я их вернуть в ЕНПФ?

– Государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в размере фактически внесённых обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных взносов с учётом уровня инфляции предусмотрена только на суммы, находящиеся под управлением Национального банка РК.

УИП в случае образования отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов, рассчитанными в соответствии с законом и нормативным правовым актом АРРФР, возмещает ЕНПФ данную отрицательную разницу за счёт собственного капитала в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом АРРФР, для последующего перечисления данной суммы вкладчику, пенсионные накопления которого находились в доверительном управлении данного УИП по состоянию на конец года, предшествующего году, в котором производится возмещение. При этом указанная сумма зачисляется на индивидуальные пенсионные счета вкладчика, открытые в ЕНПФ.

Минимальный уровень доходности будет рассчитываться из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке. Информация о показателях минимальной доходности и средневзвешенной доходности по пенсионным активам будет ежемесячно публиковаться на официальном интернет-ресурсе Нацбанка РК.

Согласно Закону РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», УИП имеют право на взимание комиссионного вознаграждения за инвестиционное управление. Предельная величина вознаграждения УИП не может превышать 7,5 процента от полученного инвестдохода. Фактическая величина комиссионного вознаграждения будет ежегодно утверждаться органом управления УИП и может меняться не чаще одного раза в год.

Вкладчик имеет право не чаще одного раза в год предоставлять заявление об изменении УИП для передачи своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП; представить в ЕНПФ заявление на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Нацбанку (не ранее чем через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП).

За 10 календарных дней до достижения вкладчиком пенсионного возраста его пенсионные накопления с учётом инвестиционного дохода будут возвращены под управление Нацбанка (в случае если они до этого срока находились в доверительном управлении УИП) и использованы для целей осуществления пенсионных выплат по графику, заключения договора пенсионного аннуитета или на иные цели, предусмотренные законодательством.

– Мой брат направлял заявку на досрочное изъятие средств, но ему отказали. Может ли он подать заявку ещё раз?

– Для начала разберём причины для отказа в досрочном изъятии средств. Первая – в заявлении вкладчика, поданном уполномоченному оператору, указана некорректная сумма для изъятия, в том числе с превышением имеющихся пенсионных накоплений.

Рекомендация: проверять актуальную информацию о своих пенсионных накоплениях, включая сведения о доступной сумме (в личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ, на портале egov.kz) непосредственно перед подачей заявления уполномоченному оператору на получение единовременных пенсионных выплат.

Вторая причина заключается в том, что неправильно указана сумма для изъятия при выборе способа оплаты индивидуального подоходного налога (ИПН). Рекомендация: при целевом изъятии накоплений (на жильё, лечение) вкладчик имеет право выбрать один из двух способов оплаты ИПН. Первый способ – воспользоваться отсрочкой уплаты ИПН и оплатить ИПН ежемесячно равными долями в течение не более шестнадцати лет после выхода на пенсию (по установленному графику пенсионных выплат из ЕНПФ). Второй способ – уплатить налог в полном объёме сразу при единовременной пенсионной выплате. Способ уплаты ИПН следует указать в заявлении уполномоченному оператору.

Если вкладчик решает воспользоваться отсрочкой по уплате ИПН, то необходимо указать в заявлении сумму для изъятия без вычета ИПН. Если вкладчик решает оплатить ИПН сразу в полном объёме, то он должен указать в заявлении сумму для изъятия за вычетом ИПН в размере 10 процентов. Обе суммы уже указаны в выписке, предоставляемой ЕНПФ вкладчику, для его удобства и самостоятельного выбора. Указанная вкладчиком сумма для изъятия будет переведена из ЕНПФ на его специальный счёт, открытый у уполномоченного оператора.

Третья причина: в заявлении вкладчика была указана сумма, запрашиваемая к изъятию, без учёта порога минимальной достаточности (например, указана вся сумма пенсионных накоплений, имеющаяся на индивидуальном пенсионном счёте). Рекомендация: в заявлении следует указывать сумму в пределах суммы, доступной для изъятия и указанной в выписке, полученной вкладчиком в ЕНПФ.

Четвёртая причина: в заявлении была указана неактуальная сумма, не учитывающая изменения в сумме пенсионных накоплений из-за рыночных колебаний инвестиционного дохода в результате изменений курсов валют или стоимости финансовых инструментов в инвестиционном портфеле пенсионных активов. Рекомендация: проверять актуальную информацию о своих пенсионных накоплениях, включая сведения о доступной сумме, непосредственно перед подачей заявки на получение единовременных пенсионных выплат.

Пятая причина: вкладчиком были поданы повторные, дублирующиеся заявки. Рекомендация: подождать. В соответствии с законодательством, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в ЕНПФ электронного уведомления от уполномоченного оператора Фонд переводит оператору сумму единовременной пенсионной выплаты для последующего зачисления на специальный счёт вкладчика (получателя), открытый уполномоченным оператором.

Если от ЕНПФ уполномоченному оператору не поступило электронное уведомление об отказе в перечислении выплаты с указанием причины отказа, то вкладчику следует подождать пять рабочих дней до наступления даты перевода суммы накоплений на его специальный счёт и не подавать повторные заявления уполномоченному оператору.

Напомним, что при наличии у вкладчика в ЕНПФ суммы, превышающей порог достаточности, заявление на её использование может быть подано неограниченное количество раз. Если по какой-либо причине вкладчику было отказано в удовлетворении заявления на получение единовременной пенсионной выплаты, то, устранив причину отказа, можно подать заявление уполномоченному оператору повторно. Если вкладчик желает использовать свои накопления на разные цели, то можно подать отдельные заявления на эти цели в пределах доступной для изъятия суммы.

– Слышал, что изменилась методика расчёта выплат. Как теперь она рассчитывается?

– Размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с положениями Постановления Правительства РК от 2 октября 2013 года № 1042. При этом ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70 процентов от прожиточного минимума. (Ранее ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществлялась в размере не менее 54 процентов от прожиточного минимума).

В соответствии с методикой осуществления расчёта размера пенсионных выплат c 1 апреля 2021 г. годовая сумма пенсионных выплат в первый год осуществления пенсионных выплат будет рассчитываться как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений – 6,5 процента.

В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты будет пересчитываться путём ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат – 5 процентов.

Кроме того, методикой осуществления расчёта размера пенсионных выплат предусмотрены поправочные повышающие коэффициенты для получателей определённых категорий: людей с инвалидностью 1 или 2 группы, установленной бессрочно, а также людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев. При этом для лиц, удовлетворяющих более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением.

Надо отметить, что указанная методика осуществления расчёта размера пенсионных выплат распространяется на отношения, возникшие c 1 апреля 2021 года.

Лицам, реализовавшим своё право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 года, ежегодный размер пенсионной выплаты составляет не менее тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2021 году 30 х 43 272 = 1 298 160 тенге). Выплаты осуществляются по ранее выбранному графику.

Лицам, реализовавшим своё право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ с 1 января 2018 года по 31 марта 2021 года (включительно), согласно новой методике осуществления расчёта размера пенсионных выплат, с 1 января 2022 года ежемесячные пенсионные выплаты будут увеличены на ставку индексации пенсионных выплат в размере 5 процентов с последующей ежегодной индексацией.

Таким образом, новая методика осуществления расчёта размера пенсионных выплат учитывает особенности условий труда и здоровья получателей, а также будет способствовать увеличению ежегодного размера выплат из ЕНПФ.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников