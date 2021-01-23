Фабрика идей

Как получить грант на развитие собственного бизнеса обсудили в Усть-Каменогорске.

Инициатором встречи выступила ОЮЛ Ассоциация «Женщины Усть-Каменогорска» при поддержке Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО, а также Академии государственного управления при Президенте РК по ВКО.

Мероприятие прошло в инвестиционном центре акимата области, в нём приняли участие представители Департамента Агентства по делам государственной службы, АО ФРП «Даму», Палаты предпринимателей, отдела предпринимательства и сельского хозяйства Усть-Каменогорска, представители бизнес-сообщества.

На открытой диалоговой площадке стейкхолдеры обменялись мнениями по актуальному вопросу процедуры грантового финансирования.

В частности, речь шла о внедрении механизмов открытости и прозрачности при получении грантов в рамках Программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025».

Вместе с тем были высказаны инициативные предложения о важности проведения ряда похожих мероприятий со стейкхолдерами и предпринимателями.

Ева Ким

Фото из открытых источников