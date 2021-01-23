Бизнес

Фабрика идей

23.01.2021
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Как получить грант на развитие собственного бизнеса обсудили в Усть-Каменогорске. 

Инициатором встречи выступила ОЮЛ Ассоциация «Женщины Усть-Каменогорска» при поддержке Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО, а также Академии государственного управления при Президенте РК по ВКО. 

Мероприятие прошло в инвестиционном центре акимата области, в нём приняли участие представители Департамента Агентства по делам государственной службы, АО ФРП «Даму», Палаты предпринимателей, отдела предпринимательства и сельского хозяйства Усть-Каменогорска, представители бизнес-сообщества. 

На открытой диалоговой площадке стейкхолдеры обменялись мнениями по актуальному вопросу процедуры грантового финансирования. 

В частности, речь шла о внедрении механизмов открытости и прозрачности при получении грантов в рамках Программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025». 

Вместе с тем были высказаны инициативные предложения о важности проведения ряда похожих мероприятий со стейкхолдерами и предпринимателями. 

Ева Ким 

Фото из открытых источников

23.01.2021
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