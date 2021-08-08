Бизнес-идеи с созидательным началом

Более 100 инвестиционных проектов одновременно реализуются в Восточно-Казахстанской области на сегодняшний день. Об этом рассказал аким области Даниал Ахметов на сессии областного маслихата.

В структуре практически каждого инвестпроекта ВКО заметные объёмы занимают строительные и монтажные работы. Накануне профессионального праздника – Дня строителя самое время, чтобы пунктирно отметить важную роль и место строителей в процессе созидания и развития экономики, социально-культурной, спортивной сферах.

– Несмотря на пандемию, Восточно-Казахстанская область демонстрирует хорошие темпы развития, – сказал глава региона в ходе отчёта на VII сессии облмаслихата.

По данным его содержательного выступления перед народными избранниками, в регионе ведётся реализация ключевых инфраструктурных проектов. Одним из самых важных является строительство моста через Бухтарминское водохранилище, о ходе которого мы регулярно информируем своих читателей. Этот масштабный проект позволит решить целый ряд транспортно-логистических проблем региона и свяжет отдаленные сёла с областным центром непрерывным автомобильным сообщением в любое время года. Более того, мост будет способствовать дальнейшему развитию внутреннего и въездного туризма в приграничных районах области.

Среди других важных для Восточного Казахстана проектов необходимо отметить установку камер «Сергек», масштабное асфальтирование дорог, строительство двух новых школ в Семее, а также реконструкцию нескольких котельных, автогужевого моста. Отметим, что это один из видных и значимых объектов в истории города на Иртыше, достопримечательность, близкая сердцу и душе земляков.

В список крупных проектов входит реконструкция аэропорта в Урджаре, строительство объездных дорог в крупных городах области. Летний сезон подтверждает, что Алаколь становится излюбленным местом массового отдыха. Сейчас обновляется сеть автодорог до побережья озера с нескольких сторон – областного центра и Алматы.

Трудно переоценить исключительно важную миссию строящегося нового гематологического центра в Усть-Каменогорске. Система кровообращения человека и его жизнь, состав и структура крови являются сердцевиной эффективной медицины при охране здоровья населения.

И ещё. Необычным проектом является Тургусунская гидроэлектростанция. В новом веке после каскада ГЭС на трансграничной реке Иртыш это первый масштабный проект подобного типа. Недавно произведён технический пуск и продолжается работа по совершенствованию системы. Между тем эффективная отрасль по выработке электрической и тепловой энергии имеет дополнительный потенциал, требующий своего раскрытия. Наглядным примером стало возведение новой котельной в посёлке Глубокое. К слову, последний объект является важным шагом в теплоснабжении региона. Если новый источник тепла, который сооружается по современным европейским технологиям, достойно пройдёт испытания, то его ожидает счастливая судьба. Проект будет масштабирован, точнее, растиражирован для того, чтобы построить аналогичные теплостанции в других районах Восточного Казахстана.

Ещё одно направление работы акимата области – развитие приграничных территорий и бывших райцентров, где сейчас разворачивается масштабное строительство. Это укрепляет моральный дух и уверенность в завтрашнем дне у жителей регионов. Сейчас они видят, что их сёлам и посёлкам, даже самым отдалённым, уделяется большое внимание – строятся новые школы, ведётся ремонт дорог, появляются спортивные и культурные объекты. Причём в их числе новейшие спортмодули, плавательные бассейны.

– В целом, несмотря на коррективы, которые в нашу жизнь внесла пандемия, область демонстрирует хорошие темпы развития и неплохие показатели в сравнении со среднереспубликанскими, – подчеркнул Даниал Ахметов. – В инвестиционном портфеле у нас сейчас имеется 102 проекта, а в рамках государственно-частного партнёрства будет реализовано 180 инвестпроектов. Работа в этом направлении будет обязательно продолжена.

Остаётся добавить, что в преддверии праздника – Дня строителя – в регионе отмечен определённый всплеск в строительный отрасли. Несмотря на трудности, проблемы с нехваткой кадров, подорожанием стройматериалов, всё-таки профессионалы стройки и население области в роли потребителей их услуг верят в перспективы этой сферы экономики, созидающей новое, красивое и долговечное!

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции