Ежедневник акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова:

Аким Восточно-Казахстанской области посетил строящиеся объекты в Уланском районе. В ноябре в посёлке Касыма Кайсенова будут сданы в эксплуатацию два 40-квартирных дома. Сейчас строители занимаются отделочными работами и благоустройством территории. В посёлке ведётся строительство новой школы на 320 мест. Сдача объекта – в декабре. Глава региона поручил акиму района держать этот вопрос на контроле, а также просчитать возможности поселковой котельной с учётом строительства домов и других объектов.

Даниал Ахметов провёл совещание по вопросу развития туризма в Восточном Казахстане. В частности, в районах Алтай, Самар, Катон-Карагайском районе и в Риддере. Рассмотрены два направления реализации программы развития туризма в регионе – решение инфраструктурных проблем и генеральный план всех зон отдыха. В портфель входит более 60 проектов.

В ходе рабочей поездки в село Бозанбай Уланского района аким области посетил строительную площадку, где в рамках программы поддержки бывших райцентров ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, который позволит заниматься спортом детям и взрослым. Сейчас компания-застройщик уже приступила к завершающей стадии работ. К концу года объект будет сдан в эксплуатацию.

Даниал Ахметов с рабочей поездкой посетил село Маркаколь, где с жителями обсудили Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. «Для населения очень важно, что из фонда «Қазақстан халқына» выделены средства на закуп современного оборудования для сельской школы. Маркаколь входит в программу развития приграничных территорий, и этому селу уделяется особое внимание», – написал аким ВКО на своей официальной странице в Instagram.

Глава региона в рамках рабочей поездки посетил село Урунхайка Курчумского района. В ноябре здесь распахнёт двери новая школа, где будут созданы все условия для комфортного и безопасного обучения. Ранее дети посещали занятия в старом деревянном здании школы. Новое учебное заведение будет оборудовано всем необходимым, предусмотрен даже класс робототехники, школьники смогут заниматься с помощью интерактивных досок.