Ежедневник акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова:

Глава региона в рамках совещания по теплоснабжению Усть-Каменогорска отметил, что заданный темп строительства жилья не будет снижаться, поэтому необходимо заранее предусмотреть все инфраструктурные решения, которые позволят вводить дома в эксплуатацию без проблем. Локальные вопросы, связанные, к примеру, с теплоснабжением микрорайона Аблакетка, будут решаться в соответствии с разработанным алгоритмом.

Аким области ознакомился с проектами реконструкции дорог областного центра, касающимися основных его магистралей и дорожных развязок. Идёт работа по расширению улицы Жибек Жолы и соединению её с проспектом Сатпаева и улицей Есенберлина, что позволит значительно разгрузить транспортный поток в микрорайоне КШТ. Также продолжается реконструкция улицы Астана, которая даст мультипликативный эффект – связь двух мостов и новая комфортная зона отдыха для граждан. Кроме того, предусмотрен проект соединения набережной имени Славского с улицей Пермитина, дорога пройдёт под мостом и снизит трафик на кольце «Байтерек».

Даниал Ахметов провёл брифинг для представителей СМИ, в рамках которого рассказал об итогах социально-экономического развития региона и ответил на вопросы журналистов. Они касались самых разных сфер. Безусловно, многих волновала ситуация с Риддер ТЭЦ, потому как новые владельцы ничего не делали для модернизации теплоисточника. Сейчас реализуется алгоритм передачи её в коммунальную собственность, однако это не быстрый процесс, поскольку всё делается строго в законодательном поле.

Аким области встретился с Генеральным консулом КНР в Алматы госпожой Цзянь Вэй. В ходе мероприятия Даниал Ахметов рассказал о перспективных проектах, реализуемых совместно с Китаем, в частности, это завод по производству тепловыделяющих сборок. Стороны наметили перспективы сотрудничества в сферах агропромышленного комплекса, промышленности, образования, медицины, туризма, а также транспорта и логистики. В этом направлении большой потенциал есть у таможенного перехода «Майкапчагай – Зимунай» и, безусловно, у проекта железной дороги «Тачин – Аягоз».

Глава региона рассказал о том, какая судьба ждёт санаторий «Рахмановские ключи». Он отметил, что на данный момент идут судебные процедуры, после которых эта здравница, ставшая одним из брендов Восточного Казахстана, может перейти в коммунальную собственность. В этом году заработала горнолыжная база «Нуртау», есть перспективы, что и санаторий также вернётся к своей деятельности. Что же касается реанимации завода «Азия Авто», то прикладываются все усилия по поиску инвестора, который сможет вновь запустить предприятие.