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Ежедневник акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова:
- Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов с рабочим визитом побывал в районе Самар и представил активу нового акима района Раджана Сейтканова. Глава региона обозначил, какие проекты должны быть реализованы в районе в первую очередь. Среди них – завершение строительства водовода.
- Под председательством главы региона прошло заседание областного акимата. Один из обсуждаемых вопросов – развитие туризма в ВКО. Аким области поручил разработать генеральный план развития Бухтарминского побережья. Также Даниал Ахметов отметил, что Катон-Карагайский район должен стать центром этнотуризма и медицинского туризма с учётом особенностей традиционной медицины, а Риддер – центром развития зимнего туризма.
- Даниал Ахметов провёл совещание с акимами городов и районов по вопросу подготовки к предстоящему отопительному сезону. Отмечено, что на сегодняшний день ремонтные работы на объектах инженерной инфраструктуры и поставка угля идут в соответствии с планом и графиком.
- Даниал Ахметов поздравил работников рыбного и водного хозяйств, а также сотрудников дипломатической службы Казахстана с профессиональными праздниками. На своих официальных страницах в социальных сетях аким области отметил, что представители каждой отрасли вносят неоценимый вклад в развитие региона.
- Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов встретился с акимом области Абай Нурланом Уранхаевым. Главы регионов обсудили создание совместных групп, которые будут отвечать за гармоничный процесс разделения областей. Руководителям областных групп поручено разработать совместный план по бесперебойному функционированию всех объектов жизнеобеспечения. Также главы регионов посетили Музей исламской культуры в мечети «Халифа Алтай» и новый Центр настольного тенниса в Усть-Каменогорске.